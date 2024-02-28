Özersay: Sahte diploma olayında Bakanlık Müdürü görevden derhal alınmalı



HP Genel Başkanı Kudret Özersay, son zamanlarda ülke gündeminden düşmeyen ‘sahte diploma’ konusu ile ilgili bir paylaşım yaparak, “Mahkeme kararıyla üç gün tutuklu kalan ve şu anda hakkında polis soruşturması devam eden bakanlık müdürünün, o görevden uzaklaştırılması gerekir” dedi.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından, ülke gündeminde büyük infial yaratan ‘sahte diploma’ konusu ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Kudret Özersay, geçtiğimiz günlerde 10 gün boyunca sahte diploma meselesinden tutuklanan mukayyitin görevden alınmadığını kaydederek, “Yasaya göre görevden uzaklaştırılması gerektiğini açıklayıp, durmadan ısrarla tekrar edip peşini bırakmamıştık ve sonunda görevden alınmıştı” dedi.

Özersay, “Beş gün önce tutuklanan, mahkeme kararıyla üç gün tutuklu kalan ve şu anda hakkında polis soruşturması devam eden bakanlık müdürünün, o görevden uzaklaştırılması gerekir!” ifadelerini kullandı.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“MA DAHA NEYİ BEKLERSİNİZ???

SAHTE DİPLOMA konusunda mukayyiti görevden almamış 10 gün SUS PUS OLMUŞLARDI. Yasaya göre görevden uzaklaştırılması gerektiğini açıklayıp, durmadan ısrarla tekrar edip peşini bırakmamıştık ve sonunda GÖREVDEN ALINMIŞTI. Şimdi de beş gün önce tutuklanan, mahkeme kararıyla üç gün tutuklu kalan ve şu anda hakkında polis soruşturması devam eden BAKANLIK MÜDÜRÜ’nün, o görevden UZAKLAŞTIRILMASI GEREKİR!!

Yoksa sahte diploma DP’li bürokratla ilgili olunca başka UBP’li bürokratla ilgili olunca başka mı davranacaksınız? Ya da ses çıkarmayacağız da gullenin geçeceğini mi sanıyorsunuz? Hade GIMILDAYIN!!!”