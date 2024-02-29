Yapılan iş zor  ve ayrıntılı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından Atlılar Şehitliği’nde şehitlerin kimlik tespiti yapılabilmesi için başlatılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Kazı Başkanı Gülseren Baranhan ile Arkeolog ve Takım Lideri Çınar Karal bilgi verdi.

2015 yılında Muratağa’da yapılan çalışmalarda 88 şehidin tamamının çıkarıldığı ve büyük bölümünün kimliklendirildiği kaydedildi.

Atlılar’da ise geçen yılın temmuz ayında başlatılan çalışmalarda bugüne kadar 31 şehidin çıkarıldığı, geriye 6 kişinin kaldığı, buradaki çalışmaların birkaç ay içerisinde tamamlanacağı ifade edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesinin Atlılar Şehitliği’nde kazı yapması için çok uğraştıklarını belirterek, “Hristodulidis’e, buna onay vermezsen toplantıya gelmem dedim” diye konuştu.

Şehit ailelerine sabır dileyen Tatar “Kıbrıs Türkü’nün çektiği acıyı bir kez daha burada görüyoruz. Sizlerin gayretleriyle herkesin ayrı mezarının olabilmesi ve dua edilebilmesi için bir çalışma yapılmaktadır” dedi.

Yapılan işin çok zor ve ayrıntılı olduğunu belirterek, kazıda çalışan ekibe tüm şehitler adına teşekkür eden Tatar, “Kıbrıs Türkü bu topraklarda işte böyle cefalar çekerek bugünlere kadar geldi. Bugün bağımsızlığımız, özgürlüğümüz, devletimiz varsa bütün bunları bu insanlara borçluyuz, mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Onlar ilelebet kalbimizde müstesna yerlerini koruyarak yaşayacaklar” dedi.

“Özcanhan ülkemiz için çok önemli bir değerdi”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’na adı verilen derneğin kurucu başkanı Özcan Özcanhan’ı anma gecesine katıldı.

Verilen bilgiye göre Tatar, gecede yaptığı konuşmada, son günlerine kadar Özcan Özcanhan’la çok önemli ve derin sohbetler yaptığını belirterek, Özcanhan'ın Kıbrıs Türkü için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Gürdağ Tuğla Fabrikasını ziyaret etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haspolat'ta geçtiğimiz gün çıkan yangında hasar gören Gürdağ Tuğla Fabrikasını ziyaret ederek, Gürdağ Ltd. Direktörü Mustafa Ersözlü’ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.