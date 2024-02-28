‘Ne yaptığımı bilmiyorum’

Lefkoşa’da uzun süredir boş olan bir şahsa ait binaya giren Fırat Deniz, metal ev eşyalarını ve tüm elektrik kablolarını sökerek çaldı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibi zanlının binanın içerisinde yatağın altına saklanmış bir vaziyette tespit etti.

Tutuklanan zanlı ilaç kullandığını, ne yaptığını bilmediğini söyledi. Zanlının çaldığı kablolar ve metal eşyalar emare alınırken, Deniz teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 25 Şubat 2024 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’da K.D.'nin sorumluluğunda olan Şht. Salih Cibir Sokaktaki boş binanın ahşap pencerelerini kırarak içeriye girdiğini söyledi.

Polis, zanlının bina içerisinde bulunan tüm elektrik kablolarını söktüğünü, metal ev eşyaları ile birlikte çaldığını açıkladı. Polis, zanlının aynı binanın çerisinde Adli Şube’de görevli ekip tarafından yatağın altında saklandığı bir esnada bulunarak suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün zanlının evinde arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlının çaldığı elektrik kabloları ve metal ev eşyaları ile birlikte işlemiş olduğu suçta kullandığı araç ve gereçlerin emare olarak alındığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde ilaç kullandığını, ne olduğunu hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın zanlının etki edeceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.