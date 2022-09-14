20 bin lira yatırıp serbest kaldı

Gönyeli’de meydana gelen olayda tartıştığı şahsın kafasına kürek sapıyla vurarak yaralayan Erdal Güryay dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayda yaralanan C.G.D.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde nöroloji servisinde müşahede altına alındığı açıklandı. C.G.D.’nin kafatasının çatladığı belirtildi. Ayrıca C.G.D. aleyhine de dava getirildiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Gönyeli'de 9 Eylül 2022 tarihinde, saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda zanlının aralarında bulunan husumet nedeniyle C.G.D.'nin başına kürek sapı ile vurup kafatasının çatlamasına sebep olduğunu söyledi. Polis, olay yerinin ziyaret edildiğini, kürek sapının tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, olay sonucu yaralanan C.G.D.’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, nöroloji servisinde müşahede altına alındığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının 10 Eylül'de tutuklandığını ifade etti. Zanlının ifadesinde suçlarını kabul ettiğini belirten polis, karşı tarafa da dava dosyası tanzim edileceğini anlattı. Polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.