Sendikalar tepkili

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu’nun "anti-demokratik ve faşizan uygulamalar" yaptığı gerekçesiyle KHK önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Eyleme TÜRK-SEN, TIP-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, GÜÇ-SEN, EL-SEN ve KOOP-SEN de destek verdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemde yaptığı konuşmada, Ömer Köseoğlu’nun komisyonda 17 yıldır devam eden 'şeffaf, tarafsız ve katılımcılık ilkelerini' katlettiğini savundu.

Bengihan, Köseoğlu'nun Başbakanlık Müsteşarı olduğu zamanlardaki "fırsat eşitliğini yok saydığı"na ilişkin davaların halen Yüksek İdare Mahkemesi'nde devem ettiğini söyledi. “Arka kapıdan” yapılan istihdamlarla ilgili davaların Eylül ayında görüleceğini belirten Güven Bengihan, Köseoğlu’nun KHK Başkanlığına atandıktan sonra tüm bilgisayar sistemini değiştirdiğini, sınav sorularının değiştirilmesini istediğini ve komisyonun adaylar üzerindeki takdir yetkisinin artırılmasını talep ettiğini belirtti.

Diğer konularda olduğu gibi KHK sınavlarıyla ilgili olarak da Anayasa Mahkemesi’ne güvendiklerini belirten Bengihan, Köseoğlu’nun “kriter puanlarını istedi diye sendika yetkililerini tutuklattıran komisyon başkanı” olarak tarihe geçeceğini iddia etti.

Bengihan, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da atadığı isimleri bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini, aksi taktirde “Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’nı aynı anda yaptığı dönemde 16 kişilik geçici işçi istihdamından dolayı Köseoğlu'na bir vefa borcu olduğu" düşüncesinin kamuoyunda hakim olacağını iddia etti.

Güven Bengihan, konuya sesini çıkarmamasının Cumhurbaşkanını da sorumlu duruma getirdiğini savunara, bugün de aynı konu için Sarayda olacaklarını sözlerine ekledi.

Demokrasiye darbe

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da yaptığı açıklamada, sendika yetkililerinin tutuklanması olayını demokrasiye vurulan bir darbe olarak niteleyerek, bunun sendikaları suskunlaştırmak ve pasivize etmek için yapıldığını savunarak, tüm bu olayların, "yönetme yetisi olmayan kişiler" dolayısıyla yaşandığını kaydetti. Sendikaların, KHK sınav ve mülakat aşamalarında, gözlemci sıfatıyla dahi olsa bir kontrol mekanizması oluşturduğunu belirten Atan, Kamil Kayral’ın KHK Başkanı olduğu dönemde şeffaflık, hakkaniyet ve ortak noktada buluşabilme özelliğinin hiçbir zaman yitirilmediğini söyledi.