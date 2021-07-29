20 gram için 500 dolar ödedi

Suna ERDEN

Aldıkları ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, KKTC’de üniversite eğitimi için bulunan Nijeryalı George Obinna Eze’nin evinde arama yaptı. Yapılan aramada 20 gram hintkeneviri ele geçirilirken, zanlı gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 20 gram uyuşturucuyu 500 dolara aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 27 Temmuz 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne zanlı George Obinna Eze’nin ikametgâhında uyuşturucu olduğuna dair ihbar yapıldığını söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine zanlının evinde arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, 11.10-11.40 saatleri arasında yapılan aramada zanlının tasarrufunda 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis memuru, gözaltına alınan zanlının ifadesinde 18 Temmuz 2021 tarihinde 500 TL karşılığında aranan bir şahıstan tespit edilemeyen miktarda uyuşturucu alıp tükettiğini, yakalandığı gün de yine aynı kişiden 500 dolar karşılığında 20 gram hintkenevirini aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, soruşturma başlatıldığını, zanlının serbest kalması halinde aranan şahsa müdahale etme durumu olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme soruşturma kapsamında zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.