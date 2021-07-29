Sahibi şok oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün anayolda seyir halinde olan Ercal Çağmen yönetimindeki Fiat Tipo marka araç aniden alev aldı.

Yangına ilk müdahale çevredeki bir vatandaş tarafından yapıldı. Ancak vatandaşın yangın tüpüyle söndürme girişimi sonuçsuz kaldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Gazimağusa’da, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyreden Ercan Çağmen yönetimindeki EE 218 plakalı araç dün saat 11.00 sıralarında trafik ışıklarına geldiği esnada aniden alev aldı. Yangına ilk müdahale çevredeki bir vatandaş tarafından yapıldı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Söndürülen araç kullanılamaz duruma gelirken, yangının benzin kaçağı sonucu çıktığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü açıklandı.