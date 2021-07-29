151 polis mensubu bir üst rütbeye terfi etti

Suna ERDEN

Polis Teşkilatı’nda terfiler açıklandı. Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla 151 polis mensubu terfi etti. Teşkilatta 30 müfettiş muavini, müfettişliğe yükselirken, 37 polis çavuşu da müfettiş muavini oldu. 60 polis memuru da çavuşluk rütbesine yükseldi.

Bir üst rütbeye terfi eden 24’ü itfaiye, 127’si polis mensubu toplam 151 kişi 1 Ağustos’ta yeni görevlerine başlayacak.

Terfi edenlerin listesi şöyle:

Müfettiş muavinliğinden müfettişliğe terfi edenler

Yılmaz Hacıoğulları

Mahmut Gümüşsoy

Murat Bayram

Şevki Güçsoy

Sertaç Kızıltan

Mehmet Cemal Özatılgan

Abdurrazak Karadayı

Mehmet Katip

Derviş Çimer

Hüseyin Göymen

Hüseyin Kızıltan

Ali Yakuş

Ömür Dalkıran

Ahmet Tuluhan

Emin Atabek

Kemal Çoban

Ahmet Tuğcan

Ulaş Ursavaş

Faysal Güden

Süheyla Sağıroğlu

Hanife Çavuşoğlu

Hasan Gülerler

Cem Ozan

Mehmet Sonoğlu

Deniz Tatar

Filiz Üzüm

İzzet Çiftgül

Serkan Bulak

Salih Süngü

Ali Gündüz

Polis çavuşluğundan müfettiş muavinliğine terfi edenler

Bülent Efendi

Kürşat Beyazlar

Ahmet Kemal Özbek

Ali Tosun

Ayşe Oduncuoğlu

Münüfe Mısırlıoğlu

Necip Sabancı

Ali Özbay Gürkut

Cemal Özdemir

Metin Düzener

Durmuş Esentan

Hüseyin Özkadenizli

Caner Atamert

Salih Amaoğulları

Tural Güneralp

Hasan Kemaneci

Yaşar Arkınel

Erkan Halkseven

Mehmet Bayram

Özlem Boran

Ertem Hoca

Barış Duman

Şükrü Baz

Mustafa Yıldız

Erkan Karam

Mehmet Behlül

Mehmet Uysal

Levent Uzun

Niyazi Özgüllü

Ali Çakan

Mustafa Özdamar

Kamil Perçiner

Hasan Özegemen

Üzeyir Kürşat Koçer

Polis memurluğundan çavuşluğa terfi edenler

Aygün Karagil

Suat Şanver

Hüseyin Ergüleç

Kadriye Koral

Hüseyin Mıstıkoğlu

Serkan Aldağ

Tarık Taşkıranlar

Hüseyin Sebatlı

Hüseyin Meşe

Murat Muratlar

Hüseyin Özanalp

Beha Cabacaba

Salih Keskinel

Ahmet Ünveren

Ersoy Saydağ

Özgür Biçenleroğlu

Onur Dağkıranlar

Mehmet Mullahil

Ahmet Bayram

Fırat Boz

Emre Daştan

Hamza Tarman

Mustafa Zorba

Ersin Öğretici

Ahmet Özer

Murat Özkırdar

Yavuz Tanrıkulu

Mehmet Bakır

Hasan Karagil

Ahmet Garip

Mehmet Akyerli

Burak Kodak

Murat Arkoy

Okan Özkoçak

Gökhan Yıldırım

Cemil Awwad

Abdulkadir Gildir

Hasan Selvili

Nadir Timuçin

Mustafa Özmüezzin

Tuğrul Bahar

Burak Yılmaz

Algun Roza

Fevzi Karadoğan

Mustafa İnce

Kader Çamlıbelli

Osman Örs

Halil Drangoz

Fuat Kurtulan

Mehmet Emin Doğan

Hüseyin Soyel

Tukay Alper

Ömer Can

Okan Budak

Cemil Basri

Evren Gök

Yalgı Döşenci

Mahmut Borucu

Mustafa Mahan

Burçin Şadırvan