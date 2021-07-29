Bina çok eskidi

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve tam teşekküllü tek hastanesi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu yıllara meydan okuyor.

Hastanenin 41 yaşındaki binası zamanla aşındı; altyapı sorunları baş gösterdi. Günümüzde sağlık hizmetleri için yetersiz hale gelen hastane binasının bazı bölümleri ise tamamen devre dışı kalmak üzere.

Daha önce de diyaliz hastalarının tedavi gördüğü Dr. Kazım Akfert Çocuk Hastalığı Polikliniği en çok hasar gören kısımlardan biri oldu.

Binada tesisat ve altyapı sorunu yaşanırken, dış cephesi de dökülmeye başladı.

Binanın arka kısmında bulunan yangın merdiveni her an çökecek gibi dururken, merdiven korkuluklarının da çürümeye yüz tuttuğu görülüyor.