Kavun’un izni iptal edildi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de faaliyet gösteren Acapulco Otel'de müşteriye ait 25 bin lirayı çalmakla suçlanan teknik servis personeli Ziya Kavun dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada çalınan paranın bulunamadığı, soruşturmanın devam ettiği ancak zanlının etki edemeyeceği belirtilerek, teminat talep edildi. Mahkeme çalışma izni iptal edilen zanlıyı yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.

İddiaları aktaran polis, Çatalköy'de faaliyet gösteren Acapulco Otel isimli işletmede teknik servis personeli olarak çalışan Ziya Kavun’un 24 Temmuz 2021 tarihinde, 15.35-15.45 saatleri arasında otelin 1136 nolu odasındaki kasa içerisinde muhafaza edilen M.B.S.'ye ait 25 bin TL’yi çaldığını söyledi. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ifade ederek, müşterilere ait kasaların sadece teknik personel tarafından açıldığını ve rutin kontroller yapıldığını ifade etti. Polis, söz konusu olayda ise kamera görüntülerini incelediklerinde M.B.S.'nin otelden ayrıldıktan zanlı zanlının rutin kontroller gerçekleştirdiğini, diğer odalarda kısa süre kaldığını ancak para çalınan 1136 nolu odada 4 dakika boyunca durduğunu belirlediklerini söyledi. Polis, ayrıca zanlının zaman zaman koridora çıkarak gelen birinin gelip gelmediğini kontrol ettiğini,1136 no'lu odaya girip çıkarken elinde otele ait bir poşet olduğunu ve bu poşetin içerisini kontrollü bir şekilde karıştırdığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlının 25 Temmuz’da gözaltına alındığını, Arapköy'de bulunan Acapulco Villaları C Blok 12 numaralı ikametgâhında arama yapıldığını ancak çalınan paranın bulunmadığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ayrıca çalışma izninin iptal edildiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.



Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021, 04:51