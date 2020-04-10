Aslan’ın tedavisi sürüyor

Suna ERDEN

Girne’de restoran, bet ofis, market gibi birçok yerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen Mahmut Çal ve Ali Aslan hakkındaki soruşturma devam ediyor. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edilen zanlılardan Çal dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Polisten kaçmak isterken kaldığı apartmanın 4’üncü katından atlayarak yaralanan Ali Aslan’ın ise tedavisinin sürdüğü, bu nedenle mahkemeye çıkarılmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, duruşmada iddiaları aktararak tutukluluk talep etti.

Polis, Mahmut Çal ve Ali Aslan’ın 2020 yılı Mart ve Nisan ayları içerinde Girne'de faaliyet gösteren Hititbet, Canlıbalık, Carop ve Lemos isimli işletmelerden hırsızlık yaptığını söyledi. Zanlının söz konusu işletmelerden tablet, cep telefonu, 8 şişe içki, 4 bin 970 TL, birçok eski Türk Lirası kâğıt para, çeşitli madeni döviz paralar ve eşyalar çaldıklarını açıkladı.

Polis zanlıların olay mahalli ve çevrelerindeki işletmelerin kamera görüntülerinden yapılan incelemeler sonucu tespit edildiklerini söyledi.

Polis memuru, Girne bölgesinde yapılan geniş çaplı araştırma sonucu zanlıların tespit yakalandığını kaydetti.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada çaldıkları cep telefonları ve paraların bir kısmının bulunduğunu belirten polis, tümünün emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Zanlıların kaldıkları yerlerde de arama yapıldığını kaydeden polis, nereden aldıkları henüz tespit edilemeyen birçok saat ve çeşitli eşyalar bulunduğunu da söyledi. Zanlıların kaldıkları yerde yapılan arama esnasında Ali Aslan’ın bir fırsatını bulup firar ettiğini açıklayan polis, 6 Nisan’da bir apartmanda kaldığına dair tespit yaptıklarını ifade etti.

8 gün daha hücrede

Polis, zanlıyı gözaltına almaya gittiklerini ancak ekipleri görünce kaçmaya çalıştığını, kaldığı apartmanın 4. katından atlayıp beton zemine düştüğünü söyledi. Polis, zanlının hastaneye kaldırıldığını, sol el bilek kısmında ve kalça kemiğinde kırıklar tespit edildiğini ve tedavisinin halan devam ettiğini aktardı.

Polis, zanlının bu sebepten ötürü mahkemeye getirilemediğini ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gerek birçok ifade ve aranan emareler bulunduğunu belirterek, Mahmut Çal’ın 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.