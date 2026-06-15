Ülke genelinde, Özel Harekat ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde narkotik detektör köpekler de kullanıldı.

Denetimlerde ruhsatsız alkol satışı, izinsiz müzik yayını ve işletme kurallarına aykırılıklar tespit edilirken, uyuşturucu ve silah suçlarıyla bağlantılı 6 kişi tutuklandı.

Trafik kontrollerinde ise bin 505 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 158 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü de tutuklandı.

Polis her yere baktı

Polisten verilen bilgiye göre; denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, bahis ofisleri, marketler, pansiyonlar, işçi lojmanları, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile trafikte seyir halinde bulunan araçlar kontrol edildi.

Asayiş denetimlerinde, geçerli alkollü içki satış ruhsatı bulunmadığı halde alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen 2 eğlence mekanı işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca kapatma saatine uymayarak faaliyet göstermeye devam ettiği belirlenen 3 işletmeci ile geçerli müzik izni olmadan müzik yayını yaptığı tespit edilen bir işletmeci aleyhinde de yasal işlem yapıldı.

Denetimler sırasında bazı şahısların kaldıkları ikametgahlar ile kullanımındaki araçlarda yapılan aramalarda, kanunsuz olarak tasarruflarında bulunan toplam 6 kişi tutuklandı.

8 bin 152 araç kontrol edildi

Trafik denetimlerinde ise toplam 8 bin 152 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde trafik kurallarını ihlal ederek diğer sürücü ve yayalar için tehlike oluşturduğu tespit edilen toplam bin 505 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 158 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları

Süratli araç kullanmak: 523

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 112

Sigortasız araç kullanmak: 61

Muayenesiz araç kullanmak: 52

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 36

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 33

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 25

Aracın ışık kurallarına uymamak: 23

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 10

Tehlikeli sürüş yapmak: 8

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 5

Diğer trafik suçları: 617