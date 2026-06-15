Üretimde artış var

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda sebze ve meyve fiyatları bütçeleri zorlarken, bazı ürünlerin daha düşük fiyatlarla satıldığı görüldü. Pazarda domatesin kilosu 75 liradan satılırken, maydanoz ve marul 30 lira, patates, sarma beyaz ve portakal 40 liradan alıcı bekledi. Ancak özellikle meyveler başta olmak üzere birçok ürünün fiyatı vatandaşı zorladı.
Kiraz 500, bamya 450, acı biber 350, nar 300 liradan satılırken, vatandaşlar fiyatların denetlenmesini talep etti.
Ne dediler…?
Cuma Kavuncuoğlu
“Hükümetten beklentim piyasayı denetlemeleridir. Bazı sebze ve meyvenin fiyatları çok yüksektir.”
Mehmet Mangı
“Fiyatlar uçmuş, her şey pahalı. Meyveler çok pahalı. Herkes bütçesine göre alışveriş yapıyor.”
İsmail Ergün
“Asgari ücretle geçinenin pazardan alışveriş yapması zordur. Market ve pazarlar sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Pazar ve market fiyatları çok yüksektir.”
Kısmet Ergün
“Fiyatlardan hiç memnun değiliz. Asgari ücretle geçineneler çok zor durumdadır. Yoksulluk aldı başını gitti.Hükümetin bir ara önce denetimlerini artırması lazım.”
Erman Kazafanalı
“Pazar marketlere göre çok uygundur. Herkes bütçesine göre ürün alıyor Herkes mutludur ve memnundur.”
Mustafa Yusufoğlu
“Pazarda fiyatlar sürekli değişiyor. Meyveler önce yüksek fiyata satılıyor daha sonra düşüyor. Erik ve kirazın fiyatı çok yüksektir.”
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Asma Yaprağı: 900 TL
Afrika Acı Biberi: 850 TL
Kiraz: 500 TL
Bamya: 450 TL
Acı Biber: 350 TL
Nar: 300 TL
Erik: 250 TL
Yerli Kayısı: 250 TL
Mantar: 250 TL
Fasulye: 240 TL
İncir: 200 TL
Çilek: 200 TL
Acur: 200 TL
Şeftali: 200 TL
Börülce: 200 TL
Yerli Dolmalık Biber: 200 TL
Nektarin: 200 TL
Avokado (3 Adet): 200 TL
Bal Armudu: 180 TL
Yenidünya: 180 TL
Kivi: 180 TL
Limon: 150 TL
Cherry Domates: 130 TL
Kolakas: 130 TL
Armut: 120 TL
Elma: 120 TL
Domates Salkım: 100 TL
Kabak: 100 TL
Muz: 80 TL
Domates: 75 TL
Salatalık: 70 TL
Patlıcan: 70 TL
Sarımsak: 60 TL
Havuç: 60 TL
Kavun: 60 TL
Pancar: 50 TL
Süt Mısır: 50 TL
Karpuz: 50 TL
Sarma Kırmızı: 50 TL
Soğan: 45 TL
Portakal: 40 TL
Sarma Beyaz: 40 TL