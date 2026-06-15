Üretimde artış var

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda sebze ve meyve fiyatları bütçeleri zorlarken, bazı ürünlerin daha düşük fiyatlarla satıldığı görüldü. Pazarda domatesin kilosu 75 liradan satılırken, maydanoz ve marul 30 lira, patates, sarma beyaz ve portakal 40 liradan alıcı bekledi. Ancak özellikle meyveler başta olmak üzere birçok ürünün fiyatı vatandaşı zorladı.

Kiraz 500, bamya 450, acı biber 350, nar 300 liradan satılırken, vatandaşlar fiyatların denetlenmesini talep etti.

Ne dediler…?

Cuma Kavuncuoğlu

“Hükümetten beklentim piyasayı denetlemeleridir. Bazı sebze ve meyvenin fiyatları çok yüksektir.”

Mehmet Mangı

“Fiyatlar uçmuş, her şey pahalı. Meyveler çok pahalı. Herkes bütçesine göre alışveriş yapıyor.”

İsmail Ergün

“Asgari ücretle geçinenin pazardan alışveriş yapması zordur. Market ve pazarlar sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Pazar ve market fiyatları çok yüksektir.”

Kısmet Ergün

“Fiyatlardan hiç memnun değiliz. Asgari ücretle geçineneler çok zor durumdadır. Yoksulluk aldı başını gitti.Hükümetin bir ara önce denetimlerini artırması lazım.”

Erman Kazafanalı

“Pazar marketlere göre çok uygundur. Herkes bütçesine göre ürün alıyor Herkes mutludur ve memnundur.”

Mustafa Yusufoğlu

“Pazarda fiyatlar sürekli değişiyor. Meyveler önce yüksek fiyata satılıyor daha sonra düşüyor. Erik ve kirazın fiyatı çok yüksektir.”

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma Yaprağı: 900 TL

Afrika Acı Biberi: 850 TL

Kiraz: 500 TL

Bamya: 450 TL

Acı Biber: 350 TL

Nar: 300 TL

Erik: 250 TL

Yerli Kayısı: 250 TL

Mantar: 250 TL

Fasulye: 240 TL

İncir: 200 TL

Çilek: 200 TL

Acur: 200 TL

Şeftali: 200 TL

Börülce: 200 TL

Yerli Dolmalık Biber: 200 TL

Nektarin: 200 TL

Avokado (3 Adet): 200 TL

Bal Armudu: 180 TL

Yenidünya: 180 TL

Kivi: 180 TL

Limon: 150 TL

Cherry Domates: 130 TL

Kolakas: 130 TL

Armut: 120 TL

Elma: 120 TL

Domates Salkım: 100 TL

Kabak: 100 TL

Muz: 80 TL

Domates: 75 TL

Salatalık: 70 TL

Patlıcan: 70 TL

Sarımsak: 60 TL

Havuç: 60 TL

Kavun: 60 TL

Pancar: 50 TL

Süt Mısır: 50 TL

Karpuz: 50 TL

Sarma Kırmızı: 50 TL

Soğan: 45 TL

Portakal: 40 TL

Sarma Beyaz: 40 TL