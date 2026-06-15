Bir kişi aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, aldığı ihbarı değerlendirerek bir eve baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 18 adet uyuşturuculu kağıt ele geçirdi. Mesele kapsamında, M.T. ve M.Ö. isimli zanlıların yanı sıra; o sırada evde bulunan S.I.H. isimli kadın da şüpheli olarak tutuklandı. Mesele kapsamında H.O.K. isimli şahsın da arandığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şemet, 13 Haziran’da, aranmakta olan H.O.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını belirtti. Zanlılar M.T., M.Ö. ve S.I.H.’nin, konu adreste tespit edildiğini aktaran polis, yapılan arama sonucunda, evin çeşitli kısımlarında, 18 adet “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde içeren kağıt ele geçirdiklerini açıkladı.

Soruşturmanın sürdüğünü ve H.O.K.’nin arandığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.