Silahı bidona sakladı

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine Haspolat’ta bir ikametgahta gerçekleştirdiği aramada uyuşturucu maddeler ve silah bulunması üzerine tutuklanan O.Y. mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının evinde sentetik cannabinoid, hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler, extacy haplar, mermi kovanları ve bir adet tabanca tespit edildiğini açıkladı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, silahı bidona koyup bahçeye sakladığı açıklandı.

Polis, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Haspolat’ta zanlıya ait ikametgahta arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada yatak odasında bulunan yatak şiltesinin altında yer alan tütün cüzdanı içerisinde yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 17 adet extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, aynı oda içerisinde masa altında yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru; ev içerisinde sürdürülen aramalarda ayrıca 7 adet 7.65 milimetre çapında boş mermi kovanı bulunduğunu ifade etti.

Balistik inceleme yapılacak

Polis, ikametgahın bahçe kısmında yapılan aramada ise mavi renk kapaklı bir bidon içerisinde markası ve seri numarası meçhul 7.65 milimetre çapında bir tabanca bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını; soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini, tabanca ile ilgili balistik inceleme yapılacağını ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirtti.

Polis memuru; soruşturma amaçlı zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; hakkında “kanunsuz ateşli silah tasarrufu” ve “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.