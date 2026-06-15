Satışa hazırdı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında bir araçta yapan polis, satışa hazır 16 ayrı paket uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 15 bin 565 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda tutuklanan araç sürücüsü Nijerya uyruklu J.C.E.(E-29) “uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 13 Haziran tarihinde saat 21.45 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında zanlının kullanımında bulunan aracın kontrol maksatlı durdurulduğunu belirtti. Yapılan aramada zanlının tasarrufunda 16 ayrı paket halinde yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 15 bin 565 TL nakit para bulunduğunu kaydeden polis, söz konusu emarelerin zapt edildiğini ifade etti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma kapsamında gönüllü ifade verdiğini söyledi. Verilen ifadenin araştırılacağını belirten polis, ayrıca emare olarak alınan uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin analize gönderileceğini kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis, alınması gereken ifadeler ve yürütülecek araştırmalar bulunduğunu belirterek, zanlının

