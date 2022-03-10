Hırsızlık şüphesi doğdu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir mandırada arama yapan polis 894 kilo hurda bakır kablo ele geçirdi. Mandıra sahibi Hüseyin Kara ve o esnada orada bulunan Selim Esengül gözaltına alındı. İki zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Zanlılar hırsızlık şüphesiyle dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Hüseyin Kara ve o esnada mandırada bulunan Selim Esengül’den kablolar ile ilgili izahat istendiği ancak cevap alınmadığı belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Canberk Sağer, 8 Mart 2022 tarihinde, Derinya bölgesinde zanlı Hüseyin Kara’ya ait mandırada, zanlı Selim Esengül’ün de bulunduğu esnada yapılan arama sonucunda, bir kısmı soyulmuş halde 894 kilo ağırlığında bakır kablo ele geçirdiklerini açıkladı. Polis, gözaltına alınan Hüseyin Kara ve Selim Esengül’ün yüklü miktardaki kablolar ile ilgili izahat veremediğini belirtti. Polis, ele geçirilen kabloların nereden temin edildiğine dair araştırma yapacaklarını açıkladı. Bakır kabloların hırsızlık mal olabileceğini, Hüseyin Kara ve Selim Esengül’ün şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığını belirten polis, bu kapsamda ifadeler alacaklarını dile getirdi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, çevreden araştırma yapacaklarını belirterek, Hüseyin Kara ve Selim Esengül’ün 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, Hüseyin Kara ve Selim Esengül’ün 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.