Olacak o kadar

Suna ERDEN

Sucuoğlu başkanlığında kurulan ve 22 Şubat günü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde bakan değişimine gidildi. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu iki haftalık bakanlık görevinden istifa etti. Hasipoğlu’nun yerine iki haftalık Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy getirildi. Taçoy’dan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini ise yeniden Tahsin Ertuğruloğlu üstlendi.

Meclis’ten 3 Mart günü güvenoyu alan hükümetin, bu kadar kısa süre içinde bakan değişikliğine gitmesi muhalefetten sert tepki gördü. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Antalya öncesi hükümetin itibarı yerle bir” derken, HP genel Başkanı Kudret Özersay “belli ki Çalışma Bakanı bunaldı ve istifa etti. Bence bunalıp istifa etmesi gereken sevgili Oğuzhan değildi” dedi.

Kriz istifa getirdi

Çiçeği burnunda Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinde dün kabine şoku yaşandı. Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan istifa etti.

Hasipoğlu’nun istifası kulislere bomba gibi düşerken, perde gerisinde Tahsin Ertuğruloğlu'nun kabineye girmemesi nedeniyle büyüyen tartışmaların neden olduğu öne sürüldü.

Hatta Tahsin Ertuğruloğlu’nun Antalya’da yapılacak 2. Antalya Diplomasi Forumu’na bakan sıfatıyla davet edildiği, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy’un davet edilmediği, Türkiye-KKTC arasında kriz yaşandığı öne sürülürken, Hasipoğlu’nun istifasının da bu nedenlerden dolayı yaşanan tartışmalardan kaynaklandığı ileri sürüldü.

Yeni isimler onay aldı

Başbakan Sucuoğlu, dün saat 19.00 sularında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı’nın onayına sundu. Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan kabine değişikliği onaylandı.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’na kabine değişikliğini sunmasının ardından Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu. Başbakan Sucuoğlu şöyle konuştu:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Oğuzhan Hasipoğlu öğleden sonra bakanlıktan istifa ettiğini yazılı olarak bize sunmuştur. İstifa ettikten sonra, öğleden sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Daha sonra Hasipoğlu’nun istifası nedeniyle boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Hasan Taçoy’u atadık. Dışişleri Bakanlığından boşalan yere de Tahsin Ertuğruloğlu’nu atadık. Şu anda da yazılar yazılmıştır. Biraz sonra da Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.”