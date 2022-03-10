Panik yaşandı

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta akaryakıt fiyatlarının yeniden ayarlandığına ve zamlı tarifenin bugün yürürlüğe gireceğine dair söylemler piyasayı hareketlendirdi. Akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Lefkoşa’da, Gazimağusa’da ve Girne’de uzun kuyruklar nedeniyle trafik karmaşası da yaşandı. Bazı istasyonları da dün erken saatlerde kepenk kapattı. Sadece kuzeyde yaşayanlar değil, Rumlarda benzin istasyonları önünde kuyruğa girdi. Rum plakalı onlarca aracın Lefkoşa’da istasyonlar önünde beklediği görüldü.

Şimdilik zam yok

95 oktan benzinin fiyatının 14,73’ten 18.66 liraya, 98 oktan benzinin litresinin 14,97’den 18.91 liraya, euro dieselin 14.62’den 20.94 liraya, Gazyağının litresinin ise 19.36 liraya yükseleceğine dair haberler gece saatlerinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla boş çıktı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre akaryakıt dolum tesislerinin kâr oranlarında değişikliğe gidildi, benzin fiyatlarına dair bir değişiklik olmadı. Buna göre, geçici bir süreliğine dolum tesislerinin 0.14 TL + 0.3 TL kâr fiyatı, kalıcı olarak 0.17 TL’ye sabitlendi. Bazı internet gazetelerinde yer alan zam olacağına dair iddiaların aksine, Resmi Gazete’de herhangi bir zam kararı yayınlanmadı.

Petrol fiyatı düştü

Bu arada dünya piyasalarında 130,31 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı dün saat 20.30 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 110,77 dolara geriledi. Bu düşüş Türkiye’de yapılan akaryakıt zammının geri alınmasını sağlarken, KKTC’de de bu nedenle akaryakıt fiyatlarında artışa gidilmediği belirtildi.

