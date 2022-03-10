25 yaşındaydı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Güvercinlik Kavşağı yakınlarında, dün meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Shohrat Annanurov yaşamını yitirdi.

Van araçla kamyonun çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 32 yaşındaki Kaya Kıralp da ağır yaralandı.

Kazanın Kaya Kıralp’ın karşı şeride geçerek dağıtımcı olarak çalışan Annanurov yönetimindeki van araca çarpması sonucu gerçekleşti.

Dikkatsizlik kazaya neden oldu

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 12. 00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde Köpek Barınağı karşısında meydana geldi. Yönetimindeki LP 278 çekici kamyon araçla Gazimağusa istikametinden Lefkoşa’ya doğru seyreden Kaya Kıralp, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarparak kontrolsüz bir şekilde karşı şeride geçti ve Shohrat Annanurov yönetimindeki PP 533 plakalı buzluklu van araca çarptı.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan PP 533 plakalı araç sürücüsü Shohrat Annanurov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan diğer araç şoförü Kaya Kıralp’ın da durumunun ciddi olduğu açıklandı.