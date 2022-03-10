Kaynak İspanya

Güney Kıbrıs’ta Limasol (yeni) Limanı’nda bir konteynerde hayvan yemi ve hayvan ilaçları paketleri arasına gizlenmiş 132 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Konteynerin İspanya’dan güneye giden bir gemiyle limana götürüldüğü belirtildi. Suçla bağlantılı 38 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Söz konusu şahsın uyuşturucu suçlarından sabıkası olduğu belirtildi.

Yemleri sipariş eden şahsın ise uyuşturucudan haberi olmadığını söylediği aktarıldı.

İhbar üzerine harekete geçildi

Rum basınında yer alan bilgilere göre; aldığı ihbar üzerine harekete geçen Rum narkotik polisi, Limasol'un yeni limanında bulunan bir konteynerde yem ambalajında çok miktarda uyutturucu bulunduğuna dair bilgi aldı.

Rum polisinin, Limasol (yeni) Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, bir konteyner içinde 132 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiği haber verildi.

Rum haber kaynakları, konteynerin 3 Mart’ta limana İspanya’dan giden bir gemiden indirildiğini ve konteynerde 915 torba hayvan yemi bulunduğundan söz edildiğini bildirdi.

Yemlerin arasına gizlediler

Rum haber kaynakları, 8 Mart’ta mahkeme emriyle konteynerde yapılan aramada, içinde çok sayıda yem torbası olan 24 palet yanı sıra, 2 palette ise yem torbalarının içine gizlenmiş hava geçirmez poşetlerde 132 kilo hintkeneviri tespit edildiğini bildirdi.

Haberde uyuşturucu maddeye kanıt olarak el konduğunu belirtilirken, 38 yaşındaki bir şahsın ise olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.