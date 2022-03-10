Rumlarda 3 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 10 bin 968 test sonucu, 410 pozitif vakaya rastlandı, 381 kişi taburcu edildi. Kuzeyde dün can kaybı olmazken, ülke genelinde dün 981 aşı yapıldı. Toplam test sayısı 6 milyonu geçti, can kaybı sayısı 201’de kaldı. Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nde 4 kişinin yoğum bakımda olduğu belirtildi. 3 bin 643 hastanın tedavisinin sürdüğü, şimdiye kadar 67 bin 946 kişinin iyileştiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 78 bin 337 test çerçevesinde 2 bin 866 yeni Covid-19 vakası saptandığı ve 3 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 181 kişi Lefkoşa, 107 kişi Girne, 84 kişi Gazimağusa, 20 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 10.968

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 410

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 0

Yerel vaka sayısı: 410

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 381

Dün kaybedilen hasta: 0

Yapılan toplam test sayısı: 6.018.811

Toplam vaka sayısı: 71.788

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 67.946

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3643

Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 42

Karantinadaki vaka sayısı: 3597

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 201

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 4

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 981

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar: son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 189, son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 266,

Güvende kal genel tablo; takip edilen toplam bileklik sayısı: 1955, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 134848.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 78 bin 337 test çerçevesinde 2 bin 866 yeni Covid-19 vakası saptandığı ve 3 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, şu anda 124 hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 25’inin durumunun kritik olduğunu bildirildi.

Son vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 341 bin 383 vaka tespit edilmiş olurken, toplam ölüm sayısı da 886’ya yükseldi.