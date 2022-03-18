20 yaşında 42 sabıka

Hüseyin ÇİÇEK

Hırsızlık, kavga, darp başta olmak üzere 42 sabıkası bulunan 20 yaşındaki Hasan Takımcılar rahat durmuyor. Genç yaşına rağmen onlarca suça karışan zanlı son olarak Akdoğan’da başkasına ait aracı alarak kaçtı. Bir süre sonra Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde polisler tarafından durdurulan Hasan Takımcılar’ın tasarrufunda 31 santim uzunluğunda bıçak ile 42 santim uzunluğunda balta bulundu. Gözaltına alınan zanlı dün “Kanunsuz bıçak taşıma” ve “Tecavüzkâr alet taşıma” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Mustafa Hacıoğlu, zanlı Hasan Takımcılar’ın, 16 Mart 2022 tarihinde Gazimağusa-Lefkoşa anayolunun İnönü Yol Kavşağı üzerinde, mal sahibinden izinsiz alıp kullanımında bulundurduğu KH 595 plakalı araç ile tespit edildiğini açıkladı.

Araçta yapılan kontrolde yolcu koltuğu üzerinde 31,50 santim uzunluğunda sivri uçlu avcı bıçağı ile 42 santim uzunluğunda balta tespit edildiğini belirten Hacıoğlu, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığı açıkladı.

Hacıoğlu, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, 42 sabıkası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlı Hasan Takımcılar’ın yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek imza atması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması şartlarıyla serbest bırakılmasına emir verdi.