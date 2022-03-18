Bir sigara başını yaktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ihbar üzerine evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan M.Ö.(E-38) gözaltına alındı. Hakkında ‘kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu’ suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin bir adet uyuşturucu ile karışık sigara ve 10 miligram hintkeneviri türü bulduğu belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 16 Mart 2022 tarihinde zanlının evinde, yapılan arama sonucunda, bir adet uyuşturucu ile karışık sigara ve 10 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Polis, gözaltına alınan zanlının ifadesinde

Suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, ayrıca uyuşturucunun nereden temin edildiğine dair araştırma yapılacağını ifade ederek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, soruşturma maksatlı bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.