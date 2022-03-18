İkisi de  suçunu  kabul etti

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da yapım aşamasındaki inşaata dadanan Salih Dadük ile Sezer Bakir son işlerinde yakalandı.

İnşaattan ilk etapta 600 lira değerinde demir çaldıkları iddia edilen zanlılar, 4 gün sonra yeniden hırsızlığa kalkışınca yakayı ele verdi. İkinci defada 3 bin 600 liralık demir çalan iki zanlının suçüstü tespit edildiği açıklandı.

Haklarında hırsızlık suçlamasıyla soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların 12 ve 16 Mart 2022 tarihlerinde suç işledikleri belirtildi. Zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettikleri belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, Salih Dadük ve Sezer Bakir’in 12 Mart 2022 tarihinde, Demirhan’da bulunan ve Oben Arhun'a ait yarım inşaatın avlusu içerisinden 600 TL değerindeki inşaat demirlerini çaldıklarını söyledi. Polis memuru, zanlıların 16 Mart 2022 tarihinde ise yine aynı inşaatın avlusu içerisinden yaklaşık 400 kilo ağırlığında 3 bin 600 TL değerindeki inşaat demirlerini çaldıkları esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru, suçüstü yakalanan zanlıların ifadelerinde suçlarını itiraf ettiklerini açıkladı. Soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler ve kayıp olduğuna inanılan emareler olduğuna vurgu yapan polis, ayrıca zanlıların ifadelerinin doğruluğunun araştırılacağını belirterek, ilk etapta 3 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Mahkeme haklarında hırsızlık suçundan soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.