Subaylar mahkemede

Rum İdare Mahkemesi’nin, 2017’deki terfi değerlendirmelerinden olumsuz etkilenen 19 polis subayının açtığı davada, terfi alan 16 subayın terfilerini esastan iptal ettiği, bu nedenle Rum polisinde ciddi yönetsel sıkıntı meydana geldiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre İdare Mahkemesi’nin 13 Aralık 2022’de verdiği iptal kararı ile terfileri iptal edilen subaylardan bazıları, süreç içerisinde yeniden terfi alarak kritik noktalarda (Lefkoşa Rum Polis Müdürü, Baf Polis Müdürü, Havaalanları güvenlik sorumlusu) görevlendirilmişti.

Mahkeme kararıyla terfileri esastan iptal edilen polis subayların Konstantinos Yeorgiu, Andreas Trifonos, Yoannis Himonas, Andreas Konstantinu, Andreas Simeu, Mihalis Katsunotos, Nikolaos Çappis, Yorgos Hinonos, Andreas Angelidis, Thomas Hacikiriaku, Kosta Avgusti, Panayotis Stavru, Hristodulos Kondu, Andreas Papadopulos, Marios Agiotis ve Yannakis Ksanthu olduğu kaydedildi.

İdare Mahkemesi Yargıcı Elita Gavriil, kararında “hiçbir eşit değerlendirme ölçütüne riayet edilmediğini, özlü ve gerçekçi ön değerlendirme yapılmadığını ve terfi kriterlerine uyulmadığını, eşit muamelede bulunulmadığını ve bazı adaylara keyfi üstünlük ve terfi verildiğini saptadım” ifadesine yer verdi.

Polis Genel Müdürü, Rum Hukuk Dairesi’yle uzlaşı içerisinde, 2017’de terfi adayı olan 68 kişinin, son mahkeme kararı tahtında yeniden değerlendirilmesi için prosedür başlattı. Bunun için 3 polis komutan yardımcısından oluşan bir heyet oluşturuldu.