Plastik poşetlerin 1 Haziran'dan itibaren tüketiciye ücretli veya ücretsiz, promosyon ya da kampanyayla verilmesi yasaklandı.

Atık miktarını azaltmayı ve çevreyi daha iyi korumayı hedefleyen plastik poşet kullanımını yasaklayan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetim (Değişiklik) Tüzüğü 29 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüzük, gazetede yayımlandığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Çevre yasasına dayanılarak alınan son kararla birlikte, 2018'den bu yana marketlerde 25 kuruştan satılan plastik poşetin, müşterilere ücretsiz temini, satılması, promosyon veya kampanya yoluyla verilmesinin önüne geçilmesi ve tüketiminin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Haziran başında yürürlüğe girecek karara market ve mağazalar başta olmak üzere, diğer iş yerlerinin uyup uymadığını, Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi denetleyecek.

Plastik poşet yasağından; çok hafif, küçük ebatlı, sapsız naylon torbalar muaf tutulurken yasağa uymayanlar "Alo 123" Çevre Şikayet Hattı'na ihbar edilebilecek.

