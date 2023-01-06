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Büyük coşku yaşandı

Letafet Bar’da sahne alan Korhan Saygıner, geniş repertuvarı  ve enerjisi ile kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti sundu

Büyük coşku yaşandı

Girne’de eğlence hayatının iddialı mekanı Letafet Bar, yeni yıla Korhan Saygıner ile ‘Merhaba’ dedi.
Korhan Saygıner yılbaşı programına özel hazırladığı geniş repertuvarı  ve enerjisi ile kendisini dinlemeye gelenlere yine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Yeni yıla girerken tüm hayranlarıyla, hep bir ağızdan geri sayan sanatçı; 2023’te tüm halka önce sağlık sonra mutluluk dileklerinde bulundu. Coşku dolu kutlanan gecede, sanatçının hayranlarının yoğun ilgisi gözlerden kaçmadı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023, 11:05
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