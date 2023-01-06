Deney yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü ve Kimya Bölümü tarafından bilime meraklı Değirmenlik Lisesi 12. Sınıf öğrencilerine laboratuvar eğitimi verildi.

DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri laboratuvarlarında gerçekleşen eğitimde öğrencileri DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ile Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı karşıladı.

Öğrenciler eğitime Değirmenlik Lisesi Müdürü Doç. Dr. Hale Alibaba Erden’nin katkıları ile Fizik Öğretmeni Cemil Şehitcan eşliğinde katıldı.

Akademisyenler eşliğinde deneyler yaptılar

DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Fizik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi, Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gazi ile bölüm doktora araştırma görevlileri ve laboratuvar teknisyeni gözetmenliğinde gerçekleşen deneylerde, DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri tarafından öğrencilerin öğrenme çıktılarına uygun deneysel bilgiler öğretildi.

Deneylere oldukça ilgi gösteren öğrenciler, sordukları sorularla ve DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri laboratuvarlarının altyapısının gelişmişliğini teyit eden sözleriyle çalışmayı tamamladılar. Öğrenciler çalışmadan oldukça memnun kaldıklarını aktardılar.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, bilime meraklı Değirmenlik Lisesi’nin çok değerli öğrencilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, öğrencilerin yapılan deneyler ile bilime olan merak ve ilgilerinin arttığını görmenin kendilerini gelecek adına daha da çok umutlandırdığını kaydetti.