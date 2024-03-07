68 tablodan oluşuyor

Doğuş ÖZOKUTAN

Girne Özgürada Lions Kulübünün düzenlediği 25’inci geleneksel “Kadın Dünyasında Renkler” adlı resim sergisi açıldı. Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışını Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel yaptı.

Serginin açılışında konuşan Girne Özgürada Lions Kulübü Dönem Başkanı Betül Peuravi, serginin düzenlenmesinin 25’inci yılı olduğunu söyleyerek katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kulüp Kurucu Genel Yönetmeni Fikret Şendil de serginin açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel ise konuşmasında, kadınların insanlığın temel yapı taşlarından olduğunu ve toplumun her alanında önemli roller üstlendiğini söyleyerek, “Ancak, tarih boyunca kadınların toplumda hak ettiği yeri alması kolay olmamıştır. Bu konuda büyük mücadeleler verilmiş, büyük acılar çekilmiştir” dedi.

Konuşmaların ardından, sergiye katılan sanatçılara katılım belgeleri Başbakan Ünal Üstel ve Zerrin Üstel tarafından verildi. Takdim töreninin ardından da serginin açılışı gerçekleştirildi.

31 kadın sanatçının 68 tablosundan oluşan sergi 8 Mart Cuma gününe kadar gezile bilecek.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024, 09:55