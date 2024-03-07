Bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Girne ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre Töre, bu kapsamda ilk ziyaretini Girne Kaymakamlığına yaptı.

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu ve görevli personel tarafından karşılanan Töre, Kaymakamlık çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Özcemoğlu, Başkan Töre’ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özcemoğlu, Girne’de yol probleminin çözülmesi yönünde adımlar atıldığını diğer sıkıntıların aşılması adına hükümetle birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de Girne’nin, KKTC’nin üçüncü büyük şehri olduğunu belirterek, bölgenin hem turizm hem de eğitim alanında geliştiğine dikkat çekti.

Girne’de yaşayan ciddi bir nüfus olduğunu kaydeden Töre, Girne’yi daha yaşanabilir hale getirmenin görevleri olduğunu söyledi, başarılar diledi.

Girne Polis Müdürlüğünü ziyaret etti

Meclis Başkanı Töre, temasları kapsamında Girne Polis Müdürlüğünü de ziyaret etti. Girne Polis Müdürü Ali Adalıer ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Töre, birimleri ziyaret ederek, personel ile bir araya geldi.

Girne Polis Müdürü Ali Adalıer ziyarette yaptığı konuşmada, Meclis Başkanı Töre’yi aralarında görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Girne Polis Müdürlüğü olarak devletin huzuru ve halkın güvenliği için görevlerini ifa ettiklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Girne’de nüfus ve turizm faaliyetlerinin çok ciddi şekilde arttığını ifade ederek, polise daha fazla görev düştüğünü kaydetti.

Girne İtfaiyesine de uğradı

Girne İtfaiyesi Bölge Amiri Nazım Haktan tarafından karşılanan Töre, itfaiye çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi.

Pazarda sorunları dinledi

Meclis Başkanı Töre, Girne temaslarının sonunda Çarşamba Pazarını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında esnaftan alışveriş yapan Töre’ye, pazar esnafı sorunlarını aktardı.