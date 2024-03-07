‘Yasaya aykırı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçe Başkanı, Milletvekili Ongun Talat, Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser’in Kamu İhale Yasası’na aykırı alım yaptığını ileri sürerek, belediye meclis üyelerine, “yasadışı” ve “usulsüz işlemlere” alet olmamaları çağrısında bulundu.

Talat yaptığı yazılı açıklamada, Ataser’in bir süre önce kişisel sosyal medya hesabından LAÇ Belediyesine yeni bir eskavatör alındığını duyurduğunu belirterek, “Alınan iş aracının önünde verdiği poz eşliğinde ilgili duyuruyu yapan Fırat Bey, esasen Kamu İhale Yasası’na aykırı alımlarına devam etmekte olduğunu kendi eliyle belgelemiş oldu.” dedi.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanının daha önce de bazı araç alımlarını yine ihaleye çıkmadan gerçekleştirerek, ilgili alımlar yapıldıktan sonra Belediye Meclisine geriye dönük karar aldırttığını ileri süren Talat, CTP’li Belediye Meclis üyelerinin tüm uyarıları ve karşı çıkışlarına rağmen aynı tutumun sürdüğünü savundu.

Belediye başkanının “başına buyruk icraatlarını” sürdürdüğünü ifade eden Talat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ataser, bu son alımıyla yalnızca Kamu İhale Yasası’na aykırı, ihalesiz bir alım gerçekleştirmemiş, ayrıca bu ihalesiz alımı daha önceki araç alımlarında da yaptığı gibi, sonradan kılıfına uydurma girişiminde bulunacağı yönünde ciddi bir şüphe altına girmiştir. Keza, ilgili iş aracının alımıyla ilgili olarak 25 Aralık 2023 tarihinde Belediye Meclisi ihaleye çıkılması kararı almış, ancak daha sonra ilgili yasal prosedürler takip edilmeyerek, başkanın yetkisi dahilindeymiş gibi doğrudan alım gerçekleştirilmiştir. Edindiğimiz bilgiye göre, Belediye bünyesinde ilgili ihale dosyası hazırlanmakta olduğu halde, bu beklenmeyerek başkan tamamen kendi belirlediği adresten ilgili iş aracını aldırmıştır.”

CTP Girne İlçesi olarak Ataser’in icraatlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Talat, “Ayrıca Sayıştaylık başta olmak üzere ilgili tüm kurumları bahsettiğimiz hususların incelenmesi için göreve davet ederiz.” dedi.

