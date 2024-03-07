Yatırım çağrısında bulundu

Almanya’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Berlin binasını ziyaret ederek, onuruna verilen sabah kahvaltısına katıldı.

Kahvaltıda, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında dünyanın artık Kıbrıs gerçeklerini görmesi gerektiğini belirterek, çağ dışı kalan haksız ambargo ve izolasyonların bir an önce kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bunun ancak iki eşit egemen devlete dayalı bir çözüm modeli olması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözüm vizyonlarından asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Akdeniz’de, Mavi Vatan’da Türkiye’nin güvenliği bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin desteği ile birçok noktada proje ve çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin turizm, yükseköğrenim, tarım ve inşaat alanında gelişmeye devam ettiğini belirterek, Almanya’da yaşayan iş insanlarına ülkeye yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

MUSİAD Berlin Başkan Yardımcısı Ali İlhan ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Berlin’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs davasında yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekti.

İzolasyonlar kalkarsa turist sayısı artar

Öte yandan Tatar, Berlin'de düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KKTC'ye uygulanan engellemelerin kaldırılması durumunda KKTC'nin bambaşka bir ülke ve turist sayısında önemli artış olacağını ifade eden Tatar, "Kıbrıs uçar. Şu an turist sayımız 1,5 milyon. Daha çok Türkiye'den gelenler. Önemli olan, konaklamayı 7 güne çıkarabildiğimizde ve 5 milyon turist sayısını yakalandığında Kıbrıs bambaşka bir yer olur. Kıbrıs doğası, denizi, iklimiyle çok güzel bir yer." dedi.

Tatar, Kıbrıs'ın yılın 11 ayında turist çekebileceğini kaydederek, "Özellikle Finlandiya'dan Norveç'ten ve diğer soğuk ülkelerden gelecekler için Kıbrıs her dönem denize girilebilecek bir yer." diye konuştu.

