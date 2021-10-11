200 Euro karşılığında dudak büyütme

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne kayıtlı olmadığı halde Günyeli’de estetik operasyonlar yaptığı iddia edilen Madina Khabilaeva ihbar üzerine tutuklandı.

Zanlının 25 yaşındaki bir kadına dudak büyütme operasyonu yaptığı esnada suçüstü tespit edildiği belirtildi.

Tutuklanan zanlı ifadesinde ülkesi Dağıstan’da eğitim aldığını, Moskova’da doktorluk yaptığını söylediği öğrenildi. Kıbrıs’ta da işine devam ettiğini ifade eden zanlının dudak dolgusu için operasyon başına 200 Euro aldığı bilgisi elde edildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 9 Ekim 2021 tarihinde saat 15.15 sıralarında Gönyeli adresinde, misafir olarak ikamet eden zanlı Madina Khabilaeva’nın Tabipler Birliği'ne üye olmadığı halde tıbbi malzemeler kullanarak doktorluk yaptığını söyledi. Polis, zanlının önceki gün N.A.F.A.'ya (K-25) dudak büyütme operasyonu gerçekleştirdiği esnada tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada tıbbi müdahalelerde kullanıldığı tespit edilen birçok tıbbi malzeme bulduklarını açıkladı. Polis, Madina Khabilaeva’nın ifade verdiğini, bazı iddialarda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının iddialarının araştırılacağını, cep telefonu görüşmelerinin inceleneceğini açıkladı. Zanlının tıbbi müdahalede bulunduğu şahısların tespit edilmesi halinde soruşturmanın seyrinin değişebileceğini ifade eden polis, 3 gün süre istedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle polis nezaretinde kalmasına emir verdi.