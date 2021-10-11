Antik Liman’ın bakımsız haline turistlerinden tepki

Ömer KADİROĞLU

Tarihi Girne Antik Limanı ve çarşısı uzun bir aradan sonra dün kısmen canlılık yaşadı. Ülkemizde bulunan yabancı ve Türk turistlerin bölgeye akın etmesiyle birlikte lokantalar, cafeler ve alış-veriş mağazaları bir miktar iş yapma şansını yakaladı.

Diyalog’a konuşan bölge esnafı, turizmin gelişmesi halinde eski günlere dönebileceklerini, ancak şimdiki haliyle dükkan kirasını çıkarmada zorlandıklarını söyledi.

Pandemiden bu yana çok ciddi sıkıntıların yaşandığını, borçların arttığını ve banka taksitlerinin ödenemez duruma geldiğini belirten esnaf “yetkililerden rica ediyoruz. Turizme önem versinler. Turist gelmezse KKTC hayat bulamaz. Ekonomi canlanmazsa bizler topluca iflas ederiz” dedi.

Büyük fırsat var

Diyalog muhabiri, Girne Antik Liman’da yürüyüş yapan turistlere de mikrofon uzatarak, kent hakkındaki düşüncelerini aldı.

Ekim ayının ortasına yaklaşırken Kıbrıs’taki havanın mükemmel olduğunu belirten turistler, özellikle Girne’nin hem tarihi açıdan, hem de doğal güzellikler açısından paha biçilmez değerde olduğunu söyledi.

Antik Liman’da yürürken yolun bozukluğu ve bazı eski binaların bakımsızlığı gibi çirkin görüntülerle karşılaştıklarını belirten turistler “burada basit işlerin bile yapılmaması ve böylesi müthiş bir yerin bakımsız bırakılması çok üzücüdür. Hükümetiniz ve belediyeniz bununla ilgilenmelidir” dedi.