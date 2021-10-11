Kıbrıs’a Avrupa üzerinden uyuşturucu gönderiliyor

İsviçre merkezli, uluslararası ‘Ulusötesi Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim’in 2021

raporunda Kıbrıs adası için ciddi iddialar ortaya atıldı.

Yayımlanan Küresel Organize Suç Endeksi ve Raporu’na göre; kokainin Belçika üzerinden Avrupa’ya girdikten sonra Hollanda’dan Kıbrıs’a yolcu uçuşları veya hava yoluyla gönderildiği belirtildi. Sentetik uyuşturucular amfetamin, metamfetamin ve ekstazinin turist sezonunda arttığı Kıbrıs’ta, sentetik uyuşturucuların çoğunlukla hava yoluyla getirildiği ve genellikle Hollanda menşeli olduğu aktarıldı.

Raporda yaklaşık 15 mafya tarzı grubun Kıbrıs’ta faaliyet gösterdiği de belirtildi.

Suç RaporUNda, KKTC’nin IŞİD tarafından Suriye’den kaçırılan rafine petrol ürünlerinin Avrupa pazarlarına gönderilmesi ile bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Raporda, kandırılmış pek çok göçmenin İtalya, İspanya veya Yunanistan’a gideceklerini

sanarak KKTC’ye getirildiği öne sürüldü.

Güneyde Rus suç grupları öne çıktı

Kıbrıs’ın güneyinde Rus suç gruplarının öne çıktığı, İngiliz, Doğu Avrupa ve Asya organize suç

gruplarının da varlık gösterdiği belirtilen raporda, KKTC’de Türk suç gruplarının varlığına

işaret edildi. Adada bulunan esrar, kokain ve sentetik uyuşturucuların çoğunlukla diğer Avrupa ülkelerinden üzerinden girdiği kaydedildi.

Uyuşturucular Hollanda menşeli

Kokainin Belçika üzerinden Avrupa’ya girdikten sonra Hollanda’dan Kıbrıs’a yolcu uçuşları veya hava yolu ile gönderildiği belirtildi. Sentetik uyuşturucular amfetamin, metamfetamin ve ekstazinin turist sezonunda arttığı Kıbrıs’ta, sentetik uyuşturucuların çoğunlukla hava yoluyla getirildiği ve genellikle Hollanda menşeli olduğu aktarıldı.

Kıbrıs’ta suç ağlarının uyuşturucu kaçakçılığında ve ayrıca yasadışı sanal bet ve kadın ticaretinde

etkili olduğu, yaklaşık 15 mafya tarzı grubun kuzeyde Lefkoşa, Gazimağusa, güneyde ise Baf ve Limasol’da faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Gazimağusa Limanı'nın daha spesifik olarak, ‘silah ve mal kaçakçılığında öne çıktığı öne sürüldü.