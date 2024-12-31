Siyaset için ‘Zorlu’ sınav

Afet İLBAN-Filiz SEYİS

KKTC’de 2024 yılında İsias davası, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki soruşturma, Meclis Başkanlık Divanı seçimleri ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlar öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı.

Sıcaklık artışı yaz ayları gelmeden etkisini gösterdi. Güzelyurt ve Çamlıbel’de 49 yılın en sıcak nisanı yaşandı. Haziranda da 1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta, ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık rekoru Güzelyurt bölgesinde kırıldı.

Ekim ve kasım aylarına Meclis Başkanlık Divanı seçimleri damgasını vurdu. Meclis’te yeni yasama yılı başlar başlamaz tansiyonun yükseldiği sürecin sonunda, Ziya Öztürkler Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçildi.

Narenciye Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı

Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3 Mayıs’ta Ankara’da “TC ile KKTC Arasında Narenciye Alanında Mutabakat Zaptı” imzaladı. Başbakan Üstel, KKTC’de 40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu inşasına başlanmasını da içeren mutabakat zaptıyla “KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş- Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”ni hayata geçireceklerini ifade etti.

Yeniden Doğuş Partisi Tüzük Kurultayı, 5 Mayıs’ta Lefkoşa’da Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Milletin Partisi, Yeniden Doğuş Partisi’ne katıldı.

Ülkede ilk kez bir zeytin türü “Ada Yerlisi” adıyla Türkiye’de tescil ettirildi.

KTAMS ve Kamu-İş, teknik personel eksikliği nedeniyle Merkezi Cezaevi’nde yaklaşık bir ay greve gitti. Hükümetin Merkezi Cezaevi’ne dört teknik personel istihdam etmesiyle grev kaldırıldı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Larnaka’ya bağlı Truilli köyündeki kazısında bulunan ve kimlik tespiti tamamlanan 1963 kayıplarından şehit Fuat Niyazi’nin naaşı 12 Mayıs’ta askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’nda bulunan şehitliğe defnedildi.

Kayıp Otobüs Anıtı açıldı

Larnaka’da 1964 yılında öldürülen 11 şehit anısına yapılan Kayıp Otobüs Anıtı 13 Mayıs’ta İskele’de açıldı.

Türkiye - Azerbaycan, Türkiye - KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları KKTC’ye gelerek, temaslarda bulundu. Üç günlük program kapsamında devlet ve hükümet yetkilileri ziyaret edildi, toplantılar yapıldı. Ayrıca “Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi”, 15 Mayıs’ta Lapta’da törenle hizmete girdi.

10 Mayıs’ta Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan, “Yeşilim” isimli tekneyle balık tutmak için denize açılan, Yeşilyurt’ta sakin iki balıkçı Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan geri dönmedi. Polis, 17 Mayıs’ta, Akargöl ve Arslan’ın, yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

6 Şubat depreminde Şampiyon Meleklerin de hayatını kaybettiği Grand İsias Otel'le ilgili bilirkişi raporunun 9 Eylül Üniversitesi tarafından yeniden hazırlanmasına karar verildi. Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu ise, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi’ndeki 4 kamu görevlisiyle ilgili soruşturma izni verdi.

Yüksek Mahkeme Başkanlığına atanan Bertan Özerdağ, 16 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar huzurunda düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024’ün ikinci asgari ücretini 20 Mayıs’ta devlet ve işçi taraflarının onayı ile 1 Mayıs 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere net 29 bin 640 ve brüt 34 bin 70 TL olarak belirledi. İşveren tarafının itirazını değerlendiren Komisyon, 31 Mayıs’ta, asgari ücrete yapılan artışı brütte 144 TL, nette ise 124 TL indirdi.

Haziranda İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı

KKTC ile TC arasındaki 2024 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması 5 Haziran’da Ankara’da imzalandı. Anlaşmaya, Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza koydu. Başbakan Ünal Üstel, yaklaşık 16 milyar TL’lik proje desteği ve hibeyi içeren TC-KKTC İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması’nın belki de tarihin en büyük protokolü olduğunu kaydetti.

Çınarlı köyünün güneydoğusunda İncirli Mağara mevkiinde 5 Haziran’da yangın çıktı. Yangında, yaklaşık 2 bin dönümlük alan içindeki biçilmemiş arpa ve buğday ile balyalar, harnup, zeytin, çam ağaçları ile maki bitki örtüsü yandı.

Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık arazide 6 Haziran’da yangında ise yaklaşık 10 hektar ormanlık alandaki kızılçam, selvi, harup, zeytin, maki bitki örtüsü ve kuru otlar yandı.

49 yılın sıcaklık rekoru Güzelyurt bölgesinde kırıldı

1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta haziran ayında ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık rekoru, Güzelyurt bölgesinde kırıldı. Güzelyurt’ta hava sıcaklığı 45.5 dereceye kadar çıktı.

İsias Otel davasının üçüncü duruşması 12 Haziran’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü. Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Ayrıca hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesi kararı da üretildi.

12 Mayıs 1964 tarihinde şehit edilen ve Trulli Larnaka’da yapılan kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan Eşref Salih’in naaşı 26 Haziran’da Tuzla Mezarlığı’na askeri tören ile defnedildi.

“Tohumluk Tahıl ve İkinci Ürün Olarak Mısır Silajı Üretim Projesi” kapsamında toplam 1199 dönüm araziye ekilen Beşparmak arpa, Ceyhan ve Cendere buğday ile yerli Vigo türlerinin ilk etap hasadı 26 Haziran’da Başbakan Ünal Üstel ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un katılımıyla yapıldı.

Mobil X-RAY Tarama Sistemi teslim töreni Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla 28 Haziran’da Gazimağusa Limanı’nda yapıldı.

Temmuzda büyükelçi değişti

Ercan Havalimanı'ndaki uçuş güvenliğiyle ilgili meteorolojik verilerin elde edilmesinde kullanılacak hava gözlem sistemleri 4 Temmuz’da devreye girdi. Maliyeti 35 milyon TL olan sistemin kullanılmaya başlamasıyla yıllardır Kategori 1 seviyesinde hizmet veren Ercan, Kategori 2 seviyesine yükseldi.

Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 9 Temmuz’da Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Olağanüstü toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan değişiklikle, ölümlü trafik kazalarında verilecek hapis cezalarında mahkemenin takdir yetkisi genişletilerek, üst sınırı yedi yıldan on dört yıla çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda, 18 Temmuz’da, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüne ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyona son vermeye ve KKTC’yi tanımaya davet edildi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlandı. Kutlama programına TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 174 Kıbrıs Gazisi ve Türkiye'den çok sayıda milletvekili de katıldı. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanç belirtti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde 27 Temmuz tarihinde görev değişimi oldu. Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun yerine Yasin Ekrem Serim atanırken, Feyzioğlu, Türkiye'nin yeni Prag Büyükelçisi oldu.

Buse Savaşkan herkesi gururlandırdı

2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan, 4 Ağustos’ta yüksek atlama dalında Olimpiyat 10’uncusu oldu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 7 Ağustos’ta görülen davada, Halil Falyalı cinayetinden yargılanan Ö.T. ömür boyu, V.S. 35 yıl ve M.Ç. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

9 Ağustos tarihinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na Tümgeneral İlker Görgülü atandı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunan Tümgeneral Osman Aytaç ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na getirildi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Yasin Ekrem Serim, 15 Ağustos’ta güven mektubunu Cumhurbaşkanı Tatar’a sunarak görevine başladı.

Lefkoşa Çevre Yolu ve Lefkoşa Girne ana yolu bağlantısına inşa edilecek yonca kavşağın temeli 28 Ağustos’ta törenle atıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı katıldı.

Okullar bir hafta geç açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakanı Ünal Üstel, 6 Eylül’de “Gaziler ve Askeri Hastanelere İlişkin Protokol” imzaladı. Protokol ile KKTC vatandaşı şehit aileleri ve gaziler, Türkiye’deki şehit aileleri ve gazilerle aynı haklardan yararlanabilecek.

Bakanlar Kurulu, 16 Eylül’de açılması gereken 2024-25 Öğretim Yılı'nın açılışını öğretmen atamalarının tamamlanmadığı gerekçesiyle bir hafta erteledi. Okullar, 23 Eylül Pazartesi günü açıldı. Okulların açılışının ertelenmesine, öğretmen sendikalarından ve çeşitli çevrelerden tepkiler oldu.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 18 Eylül’de, yılın üçüncü ve son asgari ücretinin net 35 bin 180, brüt 40 bin 436 TL olmasını oy birliğiyle kabul etti. Ancak Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, belirlenen asgari ücrete itiraz etti. İtirazı görüşmek üzere 30 Eylül’de yeniden toplanan Komisyon, oy çokluğuyla daha önce belirlenen rakamın geçerli olmasına karar verdi. Yeni asgari ücret 1 Eylül itibarıyla geçerli oldu.

UBP’nin 23. Olağan Genel Kurultayı 21 Eylül’de yapıldı. Genel Başkanlık için Ünal Üstel, Ahmet Melih Karavelioğlu ve Hasan Taçoy’un yarıştığı ve rekor katılımla yapıldığı açıklanan Kurultay'da, kazanan Ünal Üstel oldu. Ünal Üstel 6 bin 555, Hasan Taçoy 3 bin 284, Ahmet Melih Karavelioğlu 121 oy aldı, 176 oy geçersiz sayıldı. Kurultay'da, 70 kişilik parti meclisi ile yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu da belirlendi.

Zorlu Töre Meclis başkanı seçilemedi

Ekim ayının ilk günü, Cumhuriyet Meclisi’nin 10’uncu Dönem, 4’üncü Yasama Yılı’nın ilk toplantısı Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında törensel açılışla başladı.

Meclis, 7 Ekim’de ise Başkanlık Divanı seçimi gündemiyle toplandı. UBP’nin Meclis Başkanı adayı Zorlu Töre, dört tur oylamada seçilemeyince UBP, Meclis Başkanlığı için Zorlu Töre’nin adaylığını geri çekti ve Kutlu Evren’i aday gösterdi. Ancak Kutlu Evren için yapılan oylamada 22 kabul 26 ret oyu çıktı.

Meclis, 10 Ekim’de de Başkanlık Divanı seçimleri gündemiyle toplandı. UBP Meclis Başkanlığı’na yeniden Zorlu Töre’yi aday gösterdi. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı seçiminin 5. turunda Zorlu Töre 25 ret, 23 kabul, 1 geçersiz oy aldı ve seçimi kazandığını söyleyerek oturumu kapattı. CTP'li milletvekilleri ise kabul oylarının daha yüksek olması halinde seçim kazanılabileceğini belirterek itiraz etti.

14 Ekim’de ise seçimle ilgili Başsavcılık görüşü açıklandı. Başsavcılık, Zorlu Töre’nin Meclis Başkanı seçilemediği kanaatine vardı. Gerekçe olarak da ret oylarının kabul oylarından daha fazla olmasını gösterdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 18 Ekim’de, Başkanlık Divanı seçimleri gündemiyle bir kez daha toplandı. UBP, Meclis Başkanlığına milletvekili Ziya Öztürkler’i aday gösterdi. Öztürkler, ilk dört tur oylamada salt çoğunluğa ulaşamadı. Beşinci turda ise Öztürkler’in 26 kabul, 23 ret oyu alarak seçildiği açıklandı ancak CTP milletvekilleri 3 geçersiz oy olduğu yönünde şerh koydu. 23 Ekim’de ise Ziya Öztürkler’in Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçildiğine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ertesi gün Ziya Öztürkler, Zorlu Töre’den görevi devraldı. Ancak, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı seçildiğine ilişkin kararın ve devir-teslim töreninin “yok hükmünde” olduğunu söyledi.

İsias Otel’in dördüncü duruşması 22 Ekim’de Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada ara karar açıklandı ve bir sonraki duruşmanın 3 Aralık’ta yapılmasına hükmedildi. Duruşmada, Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin, diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına, hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Bilirkişi Raporu’nun beklenmesine karar verildi.

23 Ekim’de Haspolat’ta iki katlı bir apartmanın giriş kısmında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili, merdiven boşluğundaki eşyaların ateşe verilip bir kişinin ölümüne ve bir kişinin ağır yaralanmasına sebep olmakla suçlanarak üç kişi tutuklandı.

İskele’de 25 Ocak 2023’te 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u vahşice öldüren Sefer Buğra Altundağ'a, 25 Ekim’de açıklanan mahkeme kararıyla, ömür boyu hapis cezası verildi.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde skandal

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 20 günlük bir bebeğin hayatını kaybetmesi ve altı bebeğin hastalanması üzerine bebeklere tıbbi alkollü mama yedirildiği ortaya çıktı. 27 Ekim’de patlak veren olayla ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatırken, söz konusu vardiyada görevli beş sağlık çalışanı tutuklandı.

İsias davası bilirkişi raporu 28 Ekim tarihinde çıktı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi bilirkişi raporuna göre davadaki tüm sanıklar kusurlu bulunarak, sanıklara sorumluluk addedildi.

Tarım Bakanlığı, 31 Ekim’de, Mavi Dil hastalığının Vadili, İskele bölgelerinde de tespit edildiğini, 193 küçükbaş hayvanın hastalık nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Öztürkler seçildi, istifa etti yine seçildi

Başbakan Ünal Üstel, 1 Kasım’da, mide rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ardından Başbakan, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde gastroenteroloji konsültasyonu yapılamamasından dolayı Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildi. Üstel, ertesi gün ise safra kesesi ameliyatı oldu.

CTP, 4 Kasım tarihinde, "Meclis Genel Kurulu'nun en son meşru toplantısını 18 Ekim’de yaptığı gerekçesiyle”, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında Meclis oturumunu “Meclis Başkanlığı Seçimi'" gündemiyle açma girişiminde bulundu. Meclis’te Özdenefe oturumu açmak üzere Başkanlık koltuğuna oturdu, UBP milletvekilleri duruma tepki gösterdi. Gün içinde yapılan açıklamalarda, CTP, "hukuka aykırı olarak seçilmiş bir kişinin fiilen Meclis Başkanlığı koltuğuna oturamayacağını"; Hükümet kanadı ise “Meclis Başkanlığı seçimi sonuçlarının ilan edildiğini ve Meclis Başkanı’nın koltuğunun gasp edildiğini” söyledi.

11 Kasım’da ise Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı koltuğuna oturması üzerine milletvekilleri arasında sözlü ve fiziksel tartışma yaşandı. Ardından Meclis çalışmalarına bir hafta ara verildi.

Ziya Öztürkler, 18 Kasım’da, bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve Mecliste yaşanan tartışmalara son vermek için Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevinden kişisel iradesiyle istifa ettiğini açıkladı. Aynı gün toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ise UBP Ziya Öztürkler’i yeniden Meclis Başkanlığına aday gösterdi. Öztürkler 27 kabul, 21 ret oyu alarak Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Ardından CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, 27 kabul, 15 ret oyu alarak Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’na seçildi.

KKTC’nin 41. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC’ye geldi. Etkinlikler çerçevesinde 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi resmi açılış töreni de yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı 19 Kasım’da görüşmeye başladı. 136 milyar 280 milyon TL olarak öngörülen bütçe yasa tasarısına ilişkin görüşmeler 28 Kasım’da tamamlandı. Komitede, bütçedeki bazı kalemlerde artışa gidildi.

Şiddetli fırtına, 24 Kasım günü ülkede etkili oldu. Özellikle denizlerde etkisini arttıran şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, çatılar, tabelalar uçtu. Fırtınanın kopardığı elektrik telleri sebebiyle bazı bölgelerde elektrikler kesildi, telefon hatlarında arızalar meydana geldi.

Demokrat Parti (DP) milletvekili Hasan Tosunoğlu, 27 Kasım’da partisinden istifa ettiğini duyurdu ve bağımsız milletvekili oldu.

İsias kararı Aralık’ta açıklandı

İsias Otel’in beşinci duruşması 3 Aralık Salı günü Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü. Davada, ara karar açıklandı. Buna göre, sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluğunun, 8 sanığın da adli kontrolle tutuksuz yargılanmasının devamına karar verildi ve duruşma 24 Aralık’a ertelendi.

136 milyar 941 milyon TL’lik 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı, 9-20 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülerek onaylandı.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğrudan Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", 17 Aralık’ta TC Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 30 euro ve altındaki eşyaların KKTC’den Türkiye’ye girişindeki vergi oranı yüzde 60’tan yüzde 30’a düşürüldü,

İsias davasının altıncı duruşması 24 Aralık’ta yapıldı. Kısa karar ise 25 Aralık’ın ilk saatlerinde açıklandı. Altı sanık bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan mahkeme tarafından suçlu bulunup, mahkum edildi. Beş sanığın ise beraatına karar verildi. Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Hasan Aslan 15 yıl 16 ay 20 gün, Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay süreyle hapis cezası aldı. Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un ise beraatına karar verildi.