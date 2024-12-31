Çocuklar çok eğlendi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi (SAM), minik kursiyerlere yönelik yeni yıl balosu düzenledi.

Oyun ablaları eşliğinde eğlenen çocuklar, Noel Baba’yla dans etti, fotoğraflar çektirdi, yüz boyama etkinliğine büyük ilgi gösterdi.

Çok keyifli ve dolu dolu geçen programa Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler de katıldı, çocuklara yeni yıl hediyelerini dağıttı. Çocukların yeni yılını kutlayan Karavezirler, onlarla yakından ilgilendi.



Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024, 10:01