Yarım asırlık başarı hikayesi 

123. faaliyet yılını geride bırakan TürkBankası, İngiltere iştiraki TurkishBank UK’in 50. yıl kutlamalarını Lefkoşa Genel Müdürlük binasında düzenlenen bir davetle gerçekleştirdi. Sarayönü’ndeki davete TürkBankası müşterileri, bankacılar, grup üst düzeyi ve çözüm ortakları katıldı.

TurkishBank Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene gecede yaptığı konuşmada “İngiltere’deki ilk ve tek Türk sermayeli İngiliz Bankası olan TurkishBank UK'in 50. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı. İngiliz pazarında büyümeye devam edeceklerinin en önemli işaretlerinden birinin de bu yıl içinde açılan Mayfair, North Audley Street’teki Global Relationship Banking şubesi olduğuna dikkat çeken Börteçene, tüm müşterileri İngiltere’nin sunduğu imkanları değerlendirmeye davet etti.

TürkBankası Genel Müdürü Mehmet Salih Havalı ise Kıbrıs Türk halkının ilk bankası olarak TurkishBank UK adıyla Londra’da yer almanın ve bu şekilde müşterilerinin UK pazarındaki başta mortgage olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için hazır olduklarını belirtti.

