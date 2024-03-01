20’şer bin TL ödediler

Lefkoşa’da depo olarak kullanılan 5 katlı binadan 37 adet klima dış ünitesi çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan

Umut Böyükarslan ile Adem Ozansoy dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. duruşmada zanlıların çaldıkları üniteleri hurdacıya 43 bin TL’ye sattıkları açıklandı. Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 1-20 Şubat 2024 tarihleri arasında, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süre kullanılmayan M.M.’ye ait 5 katlı binaya girildiğini belirtti. Polis, binadan 208 adet alüminyum pencere, çeşitli markalarda 37 adet 24 KW’lık klima, binaya ait elektrik kabloları ve bir adet jeneratöre ait parçaların yerinden sökülerek çalındığını belitti.

Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini açıkladı.

Polis, 20 Şubat 2024 tarihinde mobese görüntülerinde şüpheli olunabilecek 3 kişinin ve LD 231 plakalı Suzuki Swift marka bir aracın tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan araştırma sonucu aracın Umut Böyükarslan’ın kullanımında olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlıların Lefkoşa’da tespit edilerek, sorgulanmak üzere adli şubeye celp edildiklerini; Umut Böyükarslan ve Adem Ozansoy’un suçlarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, meselede kullanılan LD 231 Plakalı aracın emare olarak alındığını, zanlıların evinde arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada zanlı Ozansoy’un evinde klima motorlarının çekilmesinde kullandıkları halat ipler ile aletler tespit edildiğini söyledi.

9 gün tutuklu kaldılar

Polis zanlıdan evde bulunan eşyalarla ilgili izahat istendiğini, hırsızlık yaparken kullandıklarını söylediğini aktardı.

Polis, zanlıların iki kez mahkeme çıkarılarak, haklarında toplam 9 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlıların binadan çalınan 28 adet pencere, binaya ait elektrik kabloları ve bir adet jeneratörle bağlantısının olmadığını, sadece klima dış ünitelerini çaldıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların çaldıkları 37 adet klima dış ünitesini Haspolat’ta bir hurdacıya 43 bin TL’ye sattıklarını açıkladı. Polis, hurdacıların aldığı eşyaları 12 saat içerisinde preslediği için ünitelerin bulunamadığını belirtti.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, Böyükarslan ile Adem Ozansoy’un yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutkusuz yargı kararı verdi.