Finansman AB’den

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay’dan alınan bilgiye göre, komitenin öncelikle müdahale edilmesini kararlaştırdığı ve çalışma yürüttüğü Lefkoşa surlarının Cephane (Quirini) Burcu’ndaki restorasyon projesi tamamlandı.

TAK’ın sorularını yanıtlayan Tuncay, projenin finansmanının Avrupa Birliği tarafından sağlandığını ve uygulamasının ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Tuncay, İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin projesi çerçevesinde Lefkoşa'da surlarının tarihinin önemli bir parçasını teşkil eden Cephane Burcu’ndaki zengin kültürel mirası korumak amacıyla ihtiyaç duyulan acil çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Aslen 12. yüzyılda Lüzinyanlar tarafından inşa edilen Lefkoşa surlarının, Venedik yönetimiyle birlikte Rönesans döneminin yenilikçi savunma tekniklerini içerecek şekilde inşa edildiğini ve yapıldığı dönemi yansıtan önemli bir eser olduğunu ifade eden Tuncay, Cephane (Quirini) Burcu’nun da surların önemli bir parçasını oluşturduğuna dikkati çekti.

