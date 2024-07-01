Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Diyalog’ta yer alan açıklamasına Hristodulidis’ten yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, geçtiğimiz Cuma günü Diyalog’un manşetinde yer alan Haspolat’ta sınır kapısıyla ilgili açıklaması Güney Kıbrıs’ta geniş yankı uyandırdı. Rum Yönetimi başkanı Nikos hristodulidis, gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine Tatar’a mesaj gönderdi ve “isteseydi açılırdı” dedi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; adada yeni sınır kapılarının açılması konusu bugün Tatar’ın, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile Londra’da yapacağı görüşmede ele alınacak. Hristodulidis, bu görüşmenin KKTC’nin Londra’daki temsilcilik ofisinde yer alacağına ilişkin bir soru üzerine, görüşmenin 1 Temmuz’da Londra’da yapılacağını bildiğini ancak nerede yapılacağını bilmediğini söyledi.

Hristodulidis’e Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs Rum tarafı ile oluşturulan teknik komiteler ile ticaretin artması için yeşil hat tüzüğü kapsamında, Metehan Sınır Kapısı’ndaki yoğunluğu azaltmak için Haspolat’ta ticari araçların geçeceği bir sınır kapısı açılmasını Rum tarafına ve Genel Sekreter Guterres’e birçok kez önerdiği ancak yanıt alamadığı açıklaması da soruldu.

“Barikatlar” konusunda kendisinin de uzun süredir gerek BM, gerek Holguin aracılığıyla yazılı öneriler sunduğunu ancak Tatar’ın olumlu cevap vermediğini söyleyen Hristodulidis “o barikatı açmayı gerçekten isteseydi, size diyebilirim ki, geçen ay açılmış olabilirdi. Bizim de önerilerimiz var. Medya üzerinden değil, yazılı sunuyoruz.” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres’in de Kişisel Temsilcisi Holguin’in de “özlü müzakereleri başlatma çabasına bağlı olduğunu, kendisinin de bu çabada onlarla müttefik olduğunu” söyledi.

Holguin ile görüşmesinin ardından, Kıbrıs sorununun çeşitli yönlerine dair çok somut bir görüşme yaptıklarını söylediğini hatırlatan Hristodulidis, nasıl ilerleyeceklerini görüşüp kararlaştırmak için önümüzdeki Cuma günü Rum Ulusal Konseyi’ni toplayacağını söyledi.

Piroi kapısı

Aynı gazete “Athienu” (Kiracıköy) kökenlilerin, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’e mektup göndererek “Piroi (Gaziler) geçidinin açılmasını da içermiyorsa herhangi başka bir geçit açılmasını kabul etmemesini” istediğini bildirdi.

Gazeteye göre sözde “Athienu muhtarı” Kiriakos Kareklas, Hristodulidis’e ilgili mektubu, Kıbrıs Türk medyasında Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Holguin ile görüşmesinde Haspolat’ta sınır kapısı açılmasını önereceği haberinin yayınlanması üzerine gönderdi.

Sözde muhtarlıktan yapılan açıklamada, Kiracıköy kökenlilerin Hristodulidis’ten, Gaziler’i de kapsamadığı sürece herhangi başka bir geçit açılmasını kabul etmemesini istedikleri, bu duruşlarını Holguin’e de iletmesini bekledikleri kaydedildi.