Pencereden girdi

Gönyeli’de yaşayan Dr. Şerife Özhuy’un evinde 2 kez pencereden giren şahıs ya da şahıslar televizyon çaldı.

İlk vakanın 3 Mayıs 2024 tarihinde meydana geldiği, eve pencereden girildiği ve 5 bin TL değerinde televizyon çalındığı belirtildi. İkinci vakanın ise 29 Haziran’da gerçekleştiği, eve tuvaletin penceresinden giriş yapıldığı ancak herhangi bir eşya çalınmadığı belirtildi.

Şikayet üzerine soruşturma başlatılırken, Özhuy’un kiracısı olan Mısır uyruklu Ahmed Aldessouki’den şüphelendiğini söylediği ve zanlının önceki gün tutuklandığı belirtildi.

Polisin soruşturması sürerken, zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 3 Mayıs 2024 tarihinde Gönyeli’de Şerife Özhuy’a ait zemin kat olan apartmanın giriş bölümüne açılan tuvalet penceresinden daireye giriş yapıldığını, 5 bin TL değerindeki televizyonunun çalındığını, yatak odası penceresinden sineklik telinin koparılarak, çıkış yapıldığını belirtti.

Polis, 29 Haziran 2024 tarihinde saat 15.30’da yine Şerife Özhuy’a ait apartman dairesinin havalandırmak amacıyla açık durumdaki mutfak penceresinden sandalyeye yardımıyla içeriye giriş yapıldığını ancak herhangi bir şey alınmadan çıkış yapıldığını anlattı.

Şerife Özhuy’un şikayetçi olduğunu ve zanlının şüpheli olarak tutuklandığını belirten polis, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, suçlamaları kabul etmedi, kiracısı olduğu evden iki depozito alacağı olduğunu, bunun kendisine verilmediğini, bu nedenle şikayet edildiğini öne sürdü.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

