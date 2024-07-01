Kapış kapış satıldı



Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda yerli üretim kiraz 130 liradan tezgaha konulurken, Salihli kiraz yine 200 liradan alıcı bekledi. Haftalar sonra kirazı 130 liraya alma fırsatı bulan vatandaşlar, yerli ürünlerin piyasaya çıkmasıyla bazı ürünlerin fiyatının ucuzladığını ifade etti.

Pazara alışverişe gelen Fatma Büyükhüseyin, bazı ürünlerin fiyatının oldukça yüksek olduğunu söyledi. Büyükhüseyin bütçesine uygun ürünleri aldığını dile getirdi. Adnan Karakaş ise ithal meyvelerin pahalı, yerli meyvelerin ucuz olduğunu dile getirdi.

Zekeriya Erten, 2 günlük sebze-meyve alışverişi için 2 bin lira ödediğini ifade ederek, “paranın değeri kalmadı” dedi.

Pazar esnafı Nil Altan ise bal gibi kavunu vatandaşa tanesini 45 liradan sattığını söyledi.

Altan, yerli üretim sayesinde halkın ucuz yaz meyvelerini alabildiğini dile getirdi. Altan, “devir birlik beraberlik olma zamanıdır tüm esnaf arkadaşlarıma çağrımdır halkımıza fiyatlar konusunda yardımcı olalım” şeklinde konuştu.

Esnaf Yusuf Aydal da kendi üretimi olan sarımsak ve baharatları sattığını dile getirerek, “Halka ucuz satmaya çalışıyorum ancak çark artık zor dönüyor” dedi.

“Pazar esnafı Mehmet Şahin de “Yerli ürünlerin piyasaya çıkmasıyla hemen tüm sebze ve meyvelerde düşüş oldu. Halkın mutlu olması bizim önceliğimizdir. Herkes elini taşın altına koymalıdır” ifadelerini kullandı.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kiraz: 200 TL

Şeftali: 150 TL

Kayısı: 130 TL

Bamya: 130 TL

Üzüm: 120 TL

Limon 75 TL

Domates: 65 TL

Salatalık: 35 TL

Kavun: 45 TL

Havuç: 40 TL

Soğan: 35 TL

Patates: 35 TL