Durumu kritik





Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, dün meydana gelen kazada, anayolda yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki Aytekin Yücel ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Çanakkale Göleti yakınlarında,Mehmet Fatih Aybar (E-29 ) yönetimindeki ST 146 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Aytekin Yücel (E-17)’e çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Aytekin Yücel, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Mehmet Fatih Aybar polis tarafından tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

