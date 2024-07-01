Hatice Uludağ yoğun bakımda

Değirmenlik-Girne anayolu üzerinde, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 3’ü ayı aileden 4 kişiye araba çarptı.

Kaza sonucu, Cuma Coşkun (E-49), İlknur Coşkun (K-43), Muhammed Coşkun (E-14) ve Hatice Uludağ (K-63) yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından tutuklanan sürücü Köroğlu Aktaş ise dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede detaylar aktarılarak, ek süre talep edildi.

Polis, kazanın 29 Haziran 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Değirmenlik-Girne ana yolu üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının yönetimindeki GJ 820 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Mardo önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada ana yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Cuma Coşkun, İlknur Coşkun, Muhammed Coşkun ve Hatice Uludağ’a (K-63) çarptığını belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan 4 şahsın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Polis, yapılan tedavilerinin ardından Hatice Uludağ’ın yoğun bakım servisinde kontrol altına alındığını, diğer yaralılarında tevdilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı. Polis, Uludağ’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, suçun nevinin değişebileceğini söyledi. Polis, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.



