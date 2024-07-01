Gerilim olacak

Rum Yönetimi’nin, kuzeydeki mülkler konusunda gerekli kriterleri hazırladığı ve ‘sürek avı’ başlattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberi “Gaspçı Avı… Kıbrıs Cumhuriyeti İzlerini Sürüyor… Zorluklara Rağmen Kıbrıs Rum Malı Çalan, Satın Alan ve Satışını Sağlayanlarla İlgili Konuların İpliği Pazara Çıkarılıyor” başlığıyla manşete çekti.

Gazete, Rum yönetiminin, KKTC’den eski Rum malı alan-satanların izini sürdüğü ve kovuşturulmaları hedefiyle soruşturma yürüttüğünü yazdı. Haberde, Türk vatandaşlığı da bulunan İsrailli iş adamı Simon Minstrel Aykut’un “yakalanan en büyük balık” olabileceğine işaret edilerek, bu tutuklamanın başka konuların da çözülmesine yardımcı olabileceği kaydedildi.

Emlak alım-satımlarında aracılık yapmakla suçlanan Martin Josef Rikels isimli Alman’ın, Güney Kıbrıs’a giderek Rum polisine ifade vermesi davetine icabet etmediği için hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarıldığı bilgisi de verildi.

Haberde, Rum yönetiminin, başlattığı “sürek avı” çerçevesinde inşaatçılar, satıcılar, alıcılar, aracılar ve reklamcıları hedef alan bazı kriterler belirlediği ve bu kriterler çerçevesinde Türkler, Kıbrıslı Türkler, Ruslar, İsrailliler, İranlılar, İngilizler ve Avrupalıların izini sürmekte olduğu kaydedildi.

Gazete, Rum makamlarının, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) 2006’dan bugüne yaptığı işlemlere ilişkin Türk medyasında yer alan verilerin araştırıldığını ve bilgilerin doğru olduğunun belirlendiğini yazdı. Haberde, “gaspçı” diye nitelenen kişilerin izinin bulunup, delillerin toplandığını ve davaların yargıya intikal ettirileceği kaydedildi.

Foto: Simon Mistrel Aykut

Rum basını, İsrailli işadamı Simon Mistrel Aykut’un ‘en büyük balık’ olduğunu iddia etti