Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Rifat Özdil isimli imamın, ayrılma aşamasında olduğu eşine hitaben, “benden boşanırsan kendini asana kadar psikolojini bozacağım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğu iddia edildi. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı Özdil’in, bir yıl önce de eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin; zanlının 16 Haziran saat 14.00 sıralarında, evlerinin mutfağı içerisinde, boşanma aşamasındaki eşine, “benden boşanırsan kendini asana kadar psikolojini bozacağım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Zanlının, 2024 yılında da eşini darp ettiği gerekçesiyle mahkeme emriyle teminata bağlandığını anımsatan polis; soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve uygun teminat talep etti. Mahkeme; zanlının 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 400’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

