23 günde yargı

Ercan Havalimanı’nda sahte İtalyan pasaportuyla yakalanan A.P. (E-30) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının 23 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Olguları aktaran polis memuru; zanlının 18 Mayıs 2026 tarihinde İtalya’da sakin İtalyan tespit edilemeyen bir noktadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis; zanlının daha sonra Ercan Havalimanı’na giderek sahte olduğu düşünülen İtalyan pasaportunu görevli muhaceret memuruna verip tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis; olayın ortaya çıkmasının ardından zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti. Polis; soruşturmanın başlamasının ardından zanlının 19 Mayıs 2026 tarihinde mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 3 gün ek tutukluluk emri temin edildiğini ifade etti.

Polis memuru; yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Mayıs 2026 tarihinde sahte olduğu düşünülen İtalyan pasaportunun detaylı inceleme yapılabilmesi amacıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kriminal Şube’ye gönderildiğini söyledi.

Soruşturma tamamlandı

Polis, aynı tarihte zanlının gönüllü ifade verdiğini ve KKTC’ye Metehan Kara Giriş Kapısı üzerinden giriş yaptığını iddia ettiğini anlattı. Bunun üzerine Metehan Kara Giriş Kapısı’na giderek kamera görüntülerini detaylı şekilde incelediğini belirten polis, zanlının söz konusu kapıdan herhangi bir geçiş yapmadığının ve adına kayıtlı herhangi bir giriş işlemi bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis; zanlının 22 Mayıs tarihinde ikinci kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını belirtti. Polis; bu süre içerisinde pasaportla ilgili yapılan inceleme sonucunun çıktığını ve sahte olduğunun teyit edildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 23 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

