Sancılı bekleyiş

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinin istifasının ardından sancılı bir bekleyiş başladı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevini alan Başbakan Faiz Sucuoğlu, önceki gün YDP ve DP ile görüştü ancak henüz bir sonuca varamadı.

Diyalog’a konuşan Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Sucuoğlu, yeni kabineyi bugün sunacağına dair söylemlerin ise doğru olmadığını ifade etti. YDP ve DP ile önceki gün bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Sucuoğlu, iki partinin atacağı adamı beklediğini dile getirdi. Sucuoğlu, “Görüşmeler nasıl geçti, YDP ve DP hükümete girmeye olumlu bakıyor mu” sorusuna karşın ise “Ne olumlu ne olumsuz” cevabını verdi.

Sucuoğlu, yeni hükümetle ilgili çalışmaların ne zaman biteceğine dair soruya karşın ise en erken zamanda sonuçlandıracaklarını ifade etti. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise bugün Sucuoğlu ile görüşme yapacaklarını DP ile YDP’nin beklentilerini sunacaklarını ifade etti. Arıklı, ““YDP ,DP ve UBP hükümeti kurulduğunda bir protokol imzalanmıştı. Ancak 59 günde hiçbir adım atılmadı. Kendi aramızda imzaladığımız protokolle ilgili ilerleme olacak mı ona bakacağız. YDP ve DP protokolde belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesini talep edecek” dedi.

Ataoğlu’nda tam yetki

Hükümet kurma çalışmaları devam ederken, DP ve YDP yetkili kurulları dün toplandı.

Sabah saat 10.30’da toplanan DP Parti Meclisi, Genel Başkan Fikri Ataoğlu’na, hükümet kurma görüşmelerine devam etmesi için oy birliğiyle onay verdi.

Arıklı: Tereddüt var

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise online olarak Parti Meclisi üyelerinden hükümete girip, girmeme konusunda görüş aldığını belirtti.

“Büyük bir çoğunluk tereddüt içerisinde… Yaşanan gelişmelerden mutsuz birçok arkadaşımız” diyen Arıklı, “Olumsuz bir durum çıkarsa fiziki olarak parti meclisi toplantısı yapılır” şeklinde konuştu.

Arıklı şunları söyledi:

YDP parti meclisi üyeleriyle toplantı yaptık. Parti meclisindeki arkadaşlar, gelinen durumdan son derece rahatsız olduklarını, icraatların yapılamadığını, dolayısıyla halkın sorunlarına çare bulunamadığını belirtti. Üyeler, icraat yapamama konusunda eğer aynı şekilde devam edecekse hükümette yer almanın doğru olmadığını ifade etti. YDP Parti Meclisi, hükümet kurma görüşmelerine devam etmem konusunda bana tam yetki verdi. Sorumluluğu bana bıraktı.”

Yeniden görüşme yapılacak

Arıklı, bugün YDP ve DP’nin Sucuoğlu ile görüşme yapacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Görüşmelerimiz sürüyor. Sayın Sucuoğlu ile bir araya geleceğiz. Eğer hükümet kurulabilecek gibiyse en erken zamanda yol almaya bakacağız. Ancak kurulamayacak gibiyse Sayın Sucuoğlu’na başka alternatifler araması gerektiğini bildireceğiz.

Sucuoğlu, bizden haber bekliyor, kendi tercihinin bu hükümetin devamından yana olduğunu söyledi. “

YDP ve DP ne talep edecek?

YDP lideri Arıklı, DP ile dün görüşme gerçekleştirdiklerini, kurulması muhtemel olan hükümetin ilk 100 günde neler yapması gerektiği konusunu değerlendirdiklerini ifade etti. Arıklı, “YDP,DP ve UBP hükümeti kurulduğunda bir protokol imzalanmıştı. Ancak 59 günde hiçbir adım atılmadı. Kendi aramızda imzaladığımız protokolle ilgili ilerleme olacak mı ona bakacağız. YDP ve DP protokolde belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesini talep edecek” dedi.

Elimizi tekrar taşın altına koyuyoruz

Öte yandan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, DP ve YDP yetkilileriyle görüşmeyi planladıklarını söyledi.

DP Genel Başkan Yardımcısı Redif Nurel ise, DP Parti Meclisi’nin dün toplandığını belirterek, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun hükümet görüşmelerine devam etmesi için oy birliğiyle karar alındığını belirtti.

“Elimizi tekrar taşın altına koyuyoruz. Hükümette yer alacağız” diyen Nurel, dünyada ve ülkede çok zor bir süreç yaşandığını belirterek, KKTC’de bunun daha da derinden hissedildiğini söyledi.

“Yeniden seçime gitme lüksümüz yok” vurgusu yapan Nurel, Başkan Ataoğlu’nun hükümet görüşmelerine devam edeceğini yineledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümeti kurma görevini cuma günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan almış ve Bakanlar Kurulu listesini pazartesi sabahı Cumhurbaşkanı’na sunabileceğini açıklamıştı.